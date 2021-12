Previsioni meteo 22 dicembre 2021: cieli coperti al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021: deboli piogge sparse sulle regioni settentrionali e centrali con sconfinamenti anche su Campania e Calabria

Primi segnali di cedimento dell’anticiclone delle Azzorre, che ci tiene compagnia da diversi giorni, e condizioni meteo in graduale evoluzione sull’Italia. Il preannunciato peggioramento della Vigilia di Natale sarà anticipato, nella giornata di oggi, da copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Attese piogge sparse, di debole intensità, sulle aree del Nord e del Centro Italia, mentre al meridione il clima risulterà più asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS è confermato un brusco cambiamento del tempo tra la Vigilia e il giorno di Natale, con il ritorno delle perturbazioni di origine atlantica. Il maltempo insisterà sull’Italia anche nei giorni successivi, e per Capodanno potrebbero tornare anche il gelo e la neve a bassa quota.

Intanto per oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità bassa su Pianura Padana e Liguria ma con tempo asciutto salvo delle piogge isolate, sereno altrove. Al pomeriggio ancora nuvolosità in Pianura Padana con locali piogge in Emilia Romagna, invariato sui restanti settori. In serata residui fenomeni in Emilia con neve sopra i 1000 metri, asciutto altrove.

Al Centro al mattino piogge sparse tra Toscana meridionale e Lazio settentrionale, variabilità asciutta altrove; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana locali piogge nelle ore mattutine sulla Bassa Toscana, generalmente più asciutto sui restanti settori; tempo stabile al pomeriggio e poi anche nella serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse tra Campania, Calabria e Basilicata, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non si prevedono particolari variazioni delle condizioni meteo. In serata isolate piogge sulle Isole Maggiori, asciutto sulle altre regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria locali piogge al mattino sui settori settentrionali della regione, fenomeni in estensione su gran parte della regione nel corso del pomeriggio. Generale miglioramento atteso tra la sera e la notte.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e in aumento al Sud e sulle Isole, massime stabili o in lieve rialzo al Nord e sulla Sardegna, in calo sul resto d’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.