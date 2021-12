Previsioni meteo 15 dicembre 2021: alta pressione protagonista

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021: fase di tempo stabile sull’Italia grazie all’anticiclone, giornate soleggiate fino a domenica prossima

Come anticipato già nei giorni scorsi ecco che l’elevazione di un promontorio anticiclonico sull’Europa centro-occidentale porta condizioni meteo stabili anche in Italia. Nella giornata di oggi avremo dunque tempo stabile su tutta la nostra Penisola con temperature massime in graduale aumento e su valori in linea con le medie stagionali. Solo sulle regioni del Sud avremo possibilità di qualche isolata pioggia o nevicata sui rilievi lucani e calabresi a quote medio-alte.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS almeno fino al prossimo weekend le condizioni del tempo si manterranno stabili al Centro e al Nord Italia. Discorso diverso al Sud che potrebbe non essere risparmiato da qualche nota di instabilità a causa dell’afflusso di correnti da Est. L’inizio della prossima settimana potrebbe inoltre vedere l’afflusso di aria artica sulle nostre regioni ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile al mattino con cieli sereni e banchi di nebbia in Pianura Padana; al pomeriggio ancora tempo stabile e cieli soleggiati con qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro cieli in prevalenza soleggiati al mattino su tutti i settori; al pomeriggio ancora tempo asciutto con qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana condizioni di tempo stabile nel corso delle ore mattutine con sole prevalente su tutti i settori; cieli generalmente poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata non sono attese variazioni con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli soleggiati, salvo isolati fenomeni nelle zone interne tra Molise e Campania; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata fenomeni isolati tra Molise, Campania e Basilicata, con neve sopra i 1200-1300 metri, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria giornata di bel tempo con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutti i settori; in serata il tempo si manterrà asciutto ma con molta nuvolosità in transito su tutto il territorio.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord e Sardegna e stazionarie o in lieve calo al Sud e Sicilia; massime stazionarie o in lieve diminuzione da nord a sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.