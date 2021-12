Previsioni meteo 12 dicembre 2021: torna l’alta pressione

Le previsioni meteo di oggi, domenica 12 dicembre 2021: entro sera termina l’ondata di maltempo con freddo e neve grazie alla rimonta dell’anticiclone

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia in questo finale di un weekend iniziato con clima tipicamente invernale sull’Italia per il transito di una perturbazione accompagnata da aria fredda in quota. Dopo le residue precipitazioni di ieri, a carattere nevoso a quote collinari, nella giornata di oggi la rimonta dell’alta pressione riporterà il sereno sulle nostre regioni. Da Nord a Sud avremo dunque tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ad esclusione di residue precipitazioni al meridione, con temperature massime in graduale risalita.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il maltempo concederà una tregua almeno fino alla metà della prossima settimana. Un campo di alta pressione proteggerà infatti l’Italia dalle perturbazioni che potrebbero però tornare nel corso del prossimo fine settimana. Considerata la distanza temporale serviranno però ulteriori conferme.

Intanto per oggi, domenica 12 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con ampi spazi di sereno e qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino residue precipitazioni sull’Abruzzo con neve fino a 600 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con assenza di nuvolosità. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

In Toscana sole prevalente nelle ore mattutine e pomeridiane su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli generalmente sereni.

Al Sud e sulle Isole al mattino precipitazioni sparse sui settori peninsulari e sulla Sicilia, ampi spazi di sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata, sereno in Sardegna. In serata atteso un generale miglioramento del tempo che con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Neve in Appennino fino a 700-1000 metri.

In Calabria in particolare condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutti i settori nel corso della giornata, neve fino a 1100-1200 metri sui rilievi; miglioramento atteso nelle ore serali. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .