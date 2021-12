Olio: aperte le iscrizioni al Japan Olive Oil Prize

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla Xª edizione del concorso JOOP (Japan Olive Oil Prize) che si svolgerà a Tokyo dal 4 all’8 aprile 2022

La Camera di Commercio Italiana in Giappone è lieta di annunciare che sono aperte le iscrizioni per partecipare alla Xª edizione del concorso JOOP (Japan Olive Oil Prize) che si svolgerà a Tokyo dal 4 all’8 aprile 2022.

Il concorso punta a promuovere i migliori oli extra vergine d’oliva al mondo e dall’anno scorso, conferisce un riconoscimento ai produttori che si sono distinti nel comunicare l’identità di prodotto con il premio JOOP Design Award.

Nelle passate edizioni, l’evento ha avuto un grande riscontro internazionale, con la partecipazione di più di 500 produttori di olio extra vergine di oliva provenienti da 20 paesi.

Japan Olive Oil Prize rappresenta un’occasione unica per accrescere la propria notorietà nei mercati internazionali, in particolare in Giappone e Asia dove la domanda di olio extra vergine di qualità sta crescendo di più.

Le iscrizioni sono aperte! Per maggiori informazioni su Joop e Joop Design Award visita il sito ufficiale: https://jooprize.com/

Per partecipare registrati a questo link:

https://jooprize.com/contest/