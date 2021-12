Previsioni meteo 13 dicembre 2021: bel tempo su tutta l’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 13 dicembre 2021: entro sera termina l’ondata di maltempo con freddo e neve grazie alla rimonta dell’anticiclone

Inizio di settimana con condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia dopo l’ondata di maltempo che lo scorso weekend ha portato freddo e neve a bassa quota sulle regioni del Centro e del Sud. In queste ore il definitivo allontanamento della perturbazione responsabile del maltempo e una graduale rimonta anticiclonica garantiscono condizioni di tempo stabile su tutta la nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo dunque clima asciutto da Nord a Sud, attenzione solo a possibili gelate al mattino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il campo di alta pressione proteggerà l’Italia dalle perturbazioni per diversi giorni. Questa settimana infatti sarà interamente caratterizzata da tempo stabile. L’alta pressione ci regalerà poi, fino a Natale, un periodo ancora prevalentemente stabile su tutte le regioni, da Nord a Sud.

Intanto per oggi, lunedì 13 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili nebbie lungo il Po al primo mattino. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati, qualche nube sui settori adriatici. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile e asciutto con nubi sparse e ampie schiarite, cieli completamente sereni in Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori schiarite in arrivo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo al Centro-Sud, minime in aumento al Nord.

