Previsioni meteo 10 dicembre 2021: weekend con la neve

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 10 dicembre 2021: tempo instabile nel fine settimana sull’Italia con possibili nevicate fino a bassa quota su alcune regioni

Pieno inverno sull’Italia a causa dell’arrivo di una perturbazione accompagnata da aria fredda in quota che già dalla giornata di ieri ha determinato condizioni meteo di maltempo su quasi tutta l’Italia. Nella giornata di oggi l’instabilità sarà ancora protagonista, con piogge specie sulle regioni centro-meridionali e neve a quote basse al Nord, zone interne del Centro e rilievi appenninici.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo tempo ancora instabile su parte della Sardegna sudoccidentale, Toscana e Lazio con rovesci sparsi e neve a quote collinari. Maltempo diffuso su Marche, Abruzzo e Molise con piogge forti e nevicate intense a 4-500m. Piogge attese anche su Campania, Calabria e Sicilia. Domenica invece arriva l’alta pressione: saranno possibili residue precipitazioni sul versante adriatico del Centro-Sud, mentre sul resto della Penisola il tempo sarà stabile. Il sole dovrebbe tenerci compagnia almeno fino alla metà della prossima settimana.

Intanto per oggi, venerdì 10 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutte le regioni ma con deboli precipitazioni solo al Nord-Ovest. Al pomeriggio cieli nuvolosi con precipitazioni diffuse specie su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna, neve fino a quote molto basse. In serata ancora tempo instabile sull’Emilia Romagna con piogge e neve fino a bassa quota, migliora altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio peggiora a partire dalle regioni tirreniche con piogge e temporali sparsi, più asciutto lungo l’Adriatico. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali diffusi. Neve abbondante sui rilievi oltre i 600-900 metri. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile su Campania, Calabria e Sardegna con piogge sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Campania, Calabria e Isole Maggiori, anche intense sulla Sardegna, più asciutto altrove. In serata maltempo con piogge e temporali diffusi su tutte le regioni. Neve in calo fino a 900-1200 metri. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.