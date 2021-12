Previsioni meteo 9 dicembre 2021: maltempo al Centro e al Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 9 dicembre 2021: la perturbazione si sposta verso le regioni centro-meridionali che saranno interessate da piogge, temporali e nevicate

Condizioni meteo tipicamente invernali sull’Italia, che per la Festa dell’Immacolata ha visto il ritorno della neve in pianura sulle regioni del Nord e piogge diffuse al Centro. Nella giornata di oggi la perturbazione si sposterà lentamente verso le aree centro-meridionali della nostra Penisola liberando il settentrione dalle piogge e dalle nevicate. Avremo invece marcata instabilità sul resto dell’Italia con piogge diffuse e neve fino sotto i 900 metri di quota.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani , dopo una mattinata in prevalenza asciutta e anche soleggiata, avremo un graduale peggioramento sulle regioni centrali e al Sud con piogge battenti e nevicate diffuse sopra i 7-900 metri al Centro e 1200 metri al Sud. Peggioramento del tempo anche in Emilia Romagna con neve a quote basse e poi in Veneto con piogge. Anche il prossimo weekend sarà instabile, con piogge diffuse e nevicate a quote basse su gran parte delle regioni del Nord e del Centro. Per un miglioramento ci sarà da attendere fino alla serata di domenica.

Intanto per oggi, giovedì 9 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori con precipitazioni sparse su Emilia Romagna e Triveneto, nevose a bassa quota. Al pomeriggio ancora fenomeni su Triveneto e Romagna, asciutto altrove con maggiori schiarite tra Liguria e Piemonte. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite, residue piogge sulla Romagna. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse su Toscana e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni diffusi. In serata ancora piogge su Umbria, Marche e Abruzzo, tendenza a miglioramento altrove. Neve fino a 700-1000 metri in Appennino. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile o perturbato con piogge e temporali sparsi su tutti i settori, più intensi su Campania, Basilicata e Calabria. Al pomeriggio ancora maltempo con fenomeni diffusi anche intensi tra Campania e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, migliora su Sardegna, Molise e Campania. Neve in calo fin verso i 900-1100 metri. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime in aumento al Centro-Sud e massime stabili o in calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .