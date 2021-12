Previsioni meteo 8 dicembre 2021: neve fino in pianura al Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021: nuova perturbazione accompagnata da aria fredda in arrivo al Nord e al Centro con piogge e neve a quote basse

Dopo la breve pausa soleggiata di ieri condizioni meteo che tornano tipicamente invernali sull’Italia, con neve fino in pianura al Nord per l’arrivo di un nucleo di aria fredda e instabile. Nella giornata di oggi infatti una perturbazione porterà piogge diffuse sulle regioni centrali e neve fino in pianura sulle regioni settentrionali. Tempo più asciutto invece al Sud.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la perturbazione si sposterà lentamente verso il Centro-Sud liberando il Nord dalle piogge e dalle nevicate. Avremo invece tempo molto instabile sul resto d’Italia con piogge diffuse e neve fino sotto i 900 metri di quota. Maggiori spazi soleggiati sui versanti adriatici centro-meridionali. A seguire, il prossimo fine settimana si preannuncia ancora instabile, con piogge diffuse e nevicate a quote basse su gran parte del Nord e del Centro Italia.

Intanto per oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino maltempo al settentrione con piogge, temporali e neve fino in pianura, fenomeni più sporadici al nord-est. Al pomeriggio fenomeni intensi su Romagna, Triveneto e Friuli; ancora neve a bassa quota su tutti i settori. In serata precipitazioni ancora sulle regioni del nord-est, con fenomeni in esaurimento su Liguria e Piemonte. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori con pioviggini sparse. Al pomeriggio cieli nuvolosi con deboli piogge su Umbria e Lazio; fenomeni più intensi a nord della Toscana. Più asciutto altrove. In serata piogge e temporali sparsi sulle regioni tirreniche, più asciutto lungo l’Adriatico. Neve intensa in Appennino in calo fino a quote di bassa montagna. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli coperti su tutti i settori con deboli piogge su Campania e Sardegna. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi sulla Sardegna e sulla Campania, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata insistono i temporali su Campania e Basilicata; locali precipitazioni attese anche sulle Isole Maggiori; asciutto altrove.

Temperature stabili o in lieve calo al Nord, minime stazionarie e massime in aumento al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.