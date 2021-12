Previsioni meteo 7 dicembre 2021: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 7 dicembre 2021: breve pausa anticiclonica ma da domani torna il maltempo con neve fino in pianura al Nord-Ovest

La settimana è iniziata con un vortice depressionario posizionato sulle regioni del Sud Italia e che ha portato anche nella giornata di ieri condizioni meteo instabili o perturbate. Il nucleo responsabile del maltempo di questi ultimi giorni nella giornata di oggi si allontanerà però in maniera definitiva dalla nostra Penisola, che sarà interessata da una temporanea rimonta anticiclonica. Il tempo risulterà dunque stabile, ad eccezione di locali precipitazioni su Sicilia e Calabria. Una nuova perturbazione è però all’orizzonte e freddo e neve stanno per tornare.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia portando neve fino in pianura su Piemonte e Lombardia. Piogge in Liguria con neve in collina. Attese nevicate copiose sui rilievi del Triveneto e sulle alte pianure. Condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse e locali rovesci anche su pianura veneta, friulana ed emiliana. Il nucleo instabile porterà piogge e temporali anche sulle regioni centrali Tirreniche con neve dai 1500 fino ai 1000 in tarda serata. Tra pomeriggio e sera atteso un peggioramento del tempo a che su Campania e Sardegna.

Intanto per oggi, martedì 7 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli poco nuvolosi al Nord-Ovest e nuvolosi al Nord-Est. Al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dai settori occidentali ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. In serata cieli nuvolosi su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni. In serata non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità alta in transito e tempo asciutto. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali piogge sulla Sardegna e tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora piogge su Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. In serata tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse e ampie schiarite.

Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento al Centro-Sud.

