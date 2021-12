La PMI innovativa Coderblock punta all’estero

Coderblock, PMI innovativa di Palermo fondata da Danilo Costa e Aura Nuccio, punta all’estero: al via l’equity crowdfunding per il primo metaverso italiano

Un’esperienza condivisa e immersiva che permetterà a tutti di vivere esperienze interattive all’interno di una città virtuale in cui fare shopping o seguire corsi di formazione, ma anche partecipare a convegni ed eventi. Con l’obiettivo di esplorare nuovi orizzonti, verso lo sviluppo sempre più funzionale ed evoluto della piattaforma SaaS per la creazione di ambienti virtuali personalizzati e totalmente gestiti dagli utenti, Coderblock apre la seconda campagna di equity crowdfunding che avrà un obiettivo minimo di 150 mila euro e un massimo di 350 mila euro, su Mamacrowd , la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e PMI italiane.

La raccolta sarà finalizzata allo sviluppo del primo metaverso condiviso in Italia, a rendere scalabile il processo di acquisizione clienti e, non in ultimo, a gettare le fondamenta per il prossimo processo di internazionalizzazione del prodotto.

“In seguito alla pandemia, il mercato delle esperienze virtuali ha registrato una crescita senza precedenti, facendo nascere nei brand una nuova consapevolezza: le enormi potenzialità che le esperienze virtuali e ibride avrebbero avuto da quel momento in poi per il proprio business. Guidato dall’industria del gaming, l’accesso alla realtà digitale è notevolmente aumentato grazie alla sua capacità di connettere le persone in modo semplice ed ottimizzato. Dagli uffici virtuali in 3D per lo smart working, in pochi mesi ci siamo evoluti rapidamente. Oggi la nostra idea è quella di permettere agli utenti di entrare nella città virtuale anche da pc o mobile, per avere il proprio mondo a disposizione in qualsiasi momento della propria vita. Vogliamo rendere il metaverso uno strumento che vada oltre le logiche del gaming come molti immaginano. Il nostro obiettivo è di renderlo aperto a tutte le opportunità di business e crescita”, spiega Danilo Costa, 33 anni, CEO & Founder di Coderblock, insieme alla compagna Aura Nuccio, 35 anni, oggi Head of Design e Direttore operativo della società.

Gli obiettivi della campagna: l’evoluzione della piattaforma SaaS proprietaria punta all’internazionalizzazione

Oggi Coderblock intende potenziare il team assumendo nuove figure strategiche, ampliare i propri segmenti marketing e sales per acquisire nuove quote di mercato in Europa e spingere la piattaforma verso l’internazionalizzazione. Negli ultimi mesi la startup, recentemente passata a PMI innovativa, si è evoluta rapidamente in relazione alle nuove esigenze del mercato, fino a diventare una piattaforma automatizzata per la creazione di esperienze virtuali B2B nell’ambito dello smart working, degli eventi virtuali, della formazione e del commercio online. Con un incremento di fatturato di +320 mila euro rispetto al 2020, in un solo anno la società ha registrato un’evoluzione tecnologica significativa realizzando la nuova piattaforma SaaS, una tecnologia 3D proprietaria, scalabile e personalizzabile, che non ha bisogno di installazione ed è accessibile da qualsiasi browser per permettere alle aziende di creare e personalizzare il proprio ambiente virtuale senza conoscenze tecniche avanzate o l’intervento di sviluppatori o programmatori. Compatibile con qualsiasi gestionale aziendale, si integra con tecnologie come chatbot, e-commerce e sistemi di pagamento digitale e supporta diverse opzioni per creare ambienti personalizzati as a service: dalla scelta dell’arredamento alla personalizzazione dell’avatar, nel metaverso è possibile affittare una location più o meno grande, come una sala meeting ad esempio, e attivare una videoconferenza. Oppure acquistare, anche per pochi giorni, un ambiente esistente nel mondo tridimensionale per organizzare un convegno: gli utenti si potranno sedere su delle sedie con i loro avatar, mentre dietro a un palco un megaschermo 3D mostrerà gli speaker in azione. Per la riproduzione degli expo, invece, questi sono forniti di stand in cui ogni brand potrà mettere il proprio logo e da lì interagire con gli utenti interessati.

“L’equity crowdfunding è uno strumento sempre più utilizzato da startup e PMI innovative per sostenere i propri progetti ed il fatto che Coderblock ritorni su Mamacrowd per una seconda campagna, che ci auguriamo abbia un grande successo, è un’importante conferma per il nostro lavoro- ha affermato Dario Giudici, CEO di Mamacrowd – Siamo infatti costantemente impegnati a lavorare sulla nostra piattaforma per introdurre nuove funzionalità con l’obiettivo di semplificare i processi e rendere così l’accesso all’equity crowdfunding più facile e veloce per un’ampia platea di investitori.”