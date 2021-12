Previsioni meteo 3 dicembre 2021: le piogge si spostano al Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 3 dicembre 2021: la perturbazione si sposta verso le regioni meridionali dove non mancheranno piogge e temporali

Condizioni meteo all’insegna dell’instabilità su buona parte dell’Italia in questo primo fine settimana di Dicembre. Una perturbazione ha raggiunto infatti nella giornata di ieri le regioni centrali del versante tirrenico portando piogge e locali rovesci. Nella giornata di oggi il nucleo instabile si sposterà verso le regioni meridionali della nostra Penisola, dove sono attese precipitazioni diffuse accompagnate da forti raffiche di vento. Tempo in miglioramento e più stabile al Nord e al Centro.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani è atteso un parziale miglioramento ad esclusione di qualche rovescio sul basso Tirreno, alta Toscana, Lazio e Campania entro sera. Domenica invece avremo ancora tempo instabile sull’Italia. Al Nord sul Triveneto con neve diffusa sulle Alpi sopra i 4-600 metri. Sul resto d’Italia il maltempo insisterà invece soprattutto sulle regioni centro-meridionali tirreniche.

Intanto per oggi, venerdì 3 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse in Emilia Romagna, con neve in Appennino fino a quote collinari, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, fenomeni residui in Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli poco nuvolosi.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve sopra i 1000-1300, più asciutto sul Lazio. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su Lazio e Toscana, ancora fenomeni sparsi sulle altre regioni con quota neve in calo a 800-1000 metri. In serata residue precipitazioni in Abruzzo, con neve fino a 800 metri, sereno altrove.

In Toscana piogge sparse in mattinata sulla costa; sole prevalente al pomeriggio su tutto il territorio. In serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con ampi spazi di sereno sulle coste e sulle zone interne.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge diffuse e temporali sparsi, fenomeni più isolati in Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge diffuse su tutti i settori e neve sui rilievi sopra i 1300-1400 metri, più stabile in Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni sparsi, ampi spazi di sereno in Sardegna.

In Calabria locali piogge al mattino sui settori settentrionali della regione, asciutto altrove; al pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutto il territorio e saranno localmente più intensi sul Tirreno. Nessuna variazione in serata, neve sui rilievi oltre 1400 metri.

Temperature minime e massime in generale calo su tutta l’Italia.

