Previsioni meteo 2 dicembre 2021: piogge al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 2 dicembre 2021: perturbazione in transito sull’Italia, piogge e temporali sulle regioni centrali e meridionali

Come annunciato, il maltempo è tornato di nuovo protagonista del meteo sull’Italia in questi primi giorni del mese di Dicembre. Tutta colpa di una perturbazione che dalla serata di ieri ha raggiunto le regioni centrali e meridionali del versante Tirrenico. Nella giornata di oggi il nucleo instabile porterà piogge e temporali su queste stesse aree della Penisola, mentre al Nord il clima risulterà più asciutto. Possibili nevicate oltre i 1500 metri di quota sui rilievi appenninici mentre sull’arco alpino la quota neve sarà più bassa.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del prossimo fine settimana il tempo risulterà ancora instabile al Centro-Sud, con possibilità di piogge e nevicate a quote collinari per l’ingresso di aria fredda. Si preannuncia fredda e con possibilità di neve anche a quote basse il prossimo Ponte dell’Immacolata, ma serviranno ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, giovedì 2 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli molto nuvolosi sul Triveneto e neve sulle Alpi orientali dagli 800-1000 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge tra Veneto, Friuli e Liguria orientale, locali aperture tra Liguria e Piemonte. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni e piogge sui medesimi settori; quota neve in lieve calo.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto lungo l’Adriatico. Al pomeriggio cieli molto nuvolosi con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulle coste dell’Abruzzo. In serata insistono le precipitazioni su tutte le regioni. Neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri.

In Toscana instabilità diffusa nella giornata con piogge sparse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio, possibili nevicate oltre 1600 metri di quota sull’Amiata; miglioramento atteso nel corso delle ore serali.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile su Campania, nord della Calabria e Sardegna; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora molte piogge sulla Campania. In serata tempo instabile con piogge e temporali su Campania, Molise, Sardegna e settori settentrionali della Calabria; variabilità asciutta altrove.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutti i settori al mattino e al pomeriggio; asciutto in serata con nubi sparse su tutto il territorio. Possibili piogge sui settori settentrionali nella notte.

Temperature minime in generale rialzo, massime in lieve calo al Nord e sulla Sardegna, in aumento al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .