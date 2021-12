Previsioni meteo 1 dicembre 2021: torna il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021: nuova perturbazione in arrivo sull’Italia, piogge e temporali al Centro-Sud

Il mese di Dicembre inizia con condizioni meteo all’insegna dell’instabilità su buona parte dell’Italia a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica. Dopo la breve pausa asciutta e soleggiata di ieri, nubi e temporali torneranno dunque di nuovo protagonisti nella giornata di oggi. Le precipitazioni interesseranno in particolare la Sardegna e le regioni del versante Tirrenico, dalla Toscana fino alla Calabria.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo condizioni di tempo instabile sulle zone centrali della nostra Penisola, con allerta per possibili nubifragi su Lazio e Sardegna. Dopo i fiocchi bianchi a quote collinari di inizio settimana, neve sui rilievi appenninici oltre i 1300 metri poiché le temperature subiranno un graduale rialzo.

Intanto per oggi, mercoledì 1 dicembre 2021, al Nord Italia al mattino prevalenza di cieli sereni, nuvolosità con piogge sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con piogge su Liguria e Friuli e neve sulle Alpi fino a quote medie. In serata instabilità in aumento con piogge sparse, più asciutto in Piemonte. Neve sulle Alpi fino alla bassa montagna.

Al Centro al mattino qualche pioggia sulle regioni tirreniche, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo deboli nevicate in Appennino fino a quote medie. In serata piogge sparse su tutte le regioni, più asciutto sui settori adriatici.

In Toscana locali piogge o temporali al mattino e al pomeriggio sui settori settentrionali della regione, cieli sereni o poco nuvolosi altrove; in serata un generale peggioramento porterà piogge sparse su tutto il territori.

Al Sud e sulle Isole piogge al mattino sulla Sardegna, asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni e nuvolosità in Campania. Al pomeriggio piogge in arrivo anche sulla Campania, invariato altrove. In serata ancora piogge su Campania e Sardegna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile nella giornata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nel corso delle ore diurne; in serata isolate piogge sulla costa tirrenica settentrionale, cieli sereni altrove.

Temperature minime in generale aumento, massime stazionarie al Nord e in aumento al Centro-Sud e sulle Isole.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano