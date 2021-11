Previsioni meteo 30 novembre 2021: breve pausa dal maltempo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 30 novembre 2021: dopo freddo e neve torna il sole ma la pausa asciutta durerà solo per poche ore

Il mese di Novembre, caratterizzato da maltempo diffuso per quasi tutta la sua durata, si chiude con il sole grazie a una temporanea rimonta dell’alta pressione. Dopo le nevicate di ieri a quote collinari al Centro-Sud, infatti, nella giornata di oggi avremo condizioni meteo stabili e soleggiate su tutta la Penisola. Saranno possibili precipitazioni residue nella prima parte della giornata solo al meridione.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani tornerà il maltempo. Nubi in progressivo aumento su gran parte della nostra Penisola e piogge su Sardegna e regioni del versante tirrenico, dalla Toscana alla Calabria. Giovedì non andrà meglio: avremo intenso maltempo al Centro e poi anche al Sud con rischio nubifragi sul Lazio e in Sardegna. Quota neve in rialzo.

Intanto per oggi, martedì 30 novembre 2021, al Nord Italia al mattino ampi spazi di sereno e residue nevicate sul Trentino a fondovalle. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori; ancora qualche nevicata sul Trentino a quote basse. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi alte su tutti i settori.

Sole pieno al mattino su tutti i settori centrali. Al pomeriggio attesi cieli poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori; qualche nube più compatta sul Lazio.

In Toscana in particolare giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente al mattino su tutto il territorio, cieli generalmente poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata il tempo si manterrà stabile con qualche nube sparsa.

Al Sud e sulle Isole residue piogge al mattino con deboli nevicate su Gargano e Appennino Meridionale, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ampi spazi di sereno attesi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria locali piogge o temporali al mattino sui settori centro-settentrionali, neve fino a 900-1000 metri di quota sulla Sila; tempo in miglioramento al pomeriggio e poi anche nelle ore serali con ampi spazi di sereno alternati a possibili nubi sparse.

Temperature minime in calo e massime stazionarie o in aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.