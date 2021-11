Previsioni meteo 29 novembre 2021: Italia nella morsa del freddo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 29 novembre 2021: crollo delle temperature per l’irruzione di aria fredda, possibili nevicate a quote collinari

L’inverno è arrivato all’improvviso sull’Italia dove in queste ore si registrano condizioni meteo all’insegna dell’instabilità con freddo e neve a quote collinari. Aria artica continua infatti anche in queste ore ad affluire sulla nostra Penisola, determinando condizioni di maltempo specie sulle regioni del Centro-Sud. Nella giornata di oggi avremo piogge e neve in collina sulle aree centrali dell’Italia, mentre sui rilievi appenninici meridionali la quota neve sarà più elevata. Tempo più asciutto al Nord, ma il freddo si farà sentire.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un deciso miglioramento del tempo con una temporanea rimonta dell’alta pressione. Il sole tornerà a splendere su gran parte delle nostre regioni ma attenzione perché da mercoledì tornerà il maltempo. Nubi in aumento su gran parte della Penisola e piogge su Sardegna e versante tirrenico, dalla Toscana alla Calabria.

Intanto per oggi, lunedì 29 novembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con isolate nevicate sulle Alpi nord-orientali. Al pomeriggio maggiori spazi di sereno con ancora qualche nube in transito. In serata tempo del tutto asciutto con residui fenomeni nevosi oltre i 300 metri sulle Alpi. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o localmente agitati.

Al Centro al mattino maltempo con precipitazioni di debole o moderata intensità, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio insiste il maltempo su tutti i settori con cieli coperti specie su Umbria, Marche e Abruzzo. In serata attese ancora precipitazioni sui versanti Adriatici. Neve fino a quote collinari su Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge e temporali, specie su Campania, Calabria e Sardegna, fenomeni sparsi altrove. Al pomeriggio Attesi ancora precipitazioni sui medesimi settori, più asciutto sulla Puglia. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso. Neve in Appennino anche abbondante sopra i 1000 metri e fino a 700-800 metri in Sardegna. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime in generale calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.