The Hunting Dogs pubblica un nuovo singolo

La band composta da Alba Nacinovich e Marco Germini, dopo la vittoria del Concorso Arezzo Wave Music Contest 2019 – che gli ha permesso di ottenere un contributo da Nuovo IMAIE per l’organizzazione del tour realizzato con i fondi dell’articolo 7, L. 93/92 – in occasione degli 8 appuntamenti presenterà dal vivo la sua prima release discografica full-length. A dare un assaggio del poliedrico show, la live session del brano Click Clack disponibile al questo LINK. I The Hunting Dogs sono Alba Nacinovich e Marco Germini. Suonano “electro-shocked pop“, e lo fanno dal vivo, con la tecnica del live looping e con l’ausilio di strumentazione sia acustica che elettronica, lasciando spazio anche all’improvvisazione. Un live act “elettrizzante” in tutti i sensi. Nel 2019 si presentano agli showcase festival di Vienna e Budapest e vincono l’Arezzo Wave Contest, che li porterà in tour durante il 2021. Tra le altre esibizioni, spiccano l’apertura per i Tre Allegri Ragazzi Morti all’Estragon di Bologna, il Collisioni Festival, l’apertura per We Are Dark Angels a Zagabria, i concerti ai musei d’arte contemporanea di Zagabria e Fiume in occasione di “Fiume capitale della cultura europea 2020”. Il loro brano Back On Track viene selezionato come colonna sonora di uno spot pubblicitario in rotazione su Sky TV. Vincono nel 2015 il Premio per l’Innovazione Musicale al Karlovačko RockOff Festival, la cui compilation si aggiudica un Porin, il “Grammy” croato. Il loro EP Out To Hunt, che incontra il favore della critica e viene paragonato ai lavori di The Knife, lo stesso anno viene selezionato fra i “5 migliori EP dell’anno” dal quotidiano croato Večernji List. Alba e Marco sono entrambi diplomati in jazz e vantano collaborazioni con artisti nominati al Grammy (Glauco Venier, Scott Kinsey) e progetti pluripremiati nell’ambito della musica elettronica, del jazz e delle colonne sonore (Premio ASCAP Johnny Mendel, selezione David di Donatello) in veste di esecutori, compositori e arrangiatori.