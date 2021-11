Effettocavada: online le prime box con cibi introvabili

Nasce Effettocavada: online arrivano le prime box tematiche con cibi introvabili realizzate dall’influencer di origine altoatesina

Stefano Cavada è un giovane altoatesino che ha fatto della propria passione per il mondo dell’enogastronomia un vero e proprio lavoro. Dopo aver esordito con un seguitissimo canale di videoricette su Youtube nel 2018 è sbarcato in tv con il suo primo programma di cucina. Nello stesso anno ha dato vita a Essen, la cucina studio di Brescia nella quale realizza tutti i suoi contenuti digitali. In meno di due anni ha pubblicato due ricettari e sta già lavorando al suo terzo volume. Ma questo non gli bastava perché la sua continua ricerca di prodotti di nicchia lo ha portato alla creazione di Effettocavada.

Gli oltre 78mila follower su Instagram gli chiedevano – e chiedono tutt’ora – dove poter acquistare quel determinato ingrediente, quel preciso attrezzo o quel particolare prodotto. Da questo continuo input è scaturita l’idea di fare da tramite tra il consumatore e il produttore. Con una logica ben precisa: creare delle box tematiche da proporre ogni mese sul sito effettocavada.it senza alcun vincolo di abbonamento.

La meccanica è semplice: il consumatore ha una finestra temporale di circa 3 settimane durante la quale può ordinare la box del mese. La stessa gli viene poi recapita, con le spese di spedizione gratuite, direttamente a casa una settimana dopo la chiusura della prevendita.

Da pochissimi giorni è disponibile la prima box Effettocavada: il contenuto di Buon(issimo) Natale è un chiaro tributo ad alcuni degli ingredienti che nella dispensa di Stefano non mancano mai. Farina per biscotti, orzo perlato, noci sgusciate, miscela per gingerbread, carvi, pane per canederli, tisana “Fuoco del caminetto” e stampini per biscotti. Il tutto corredato da ricette create ad hoc da Stefano per valorizzare il contenuto della box. La prevendita sarà attiva fino a domenica 5 dicembre.

Nello shop la box è inoltre proposta anche in abbinamento al nuovo libro autografato Il mio natale altoatesino. 60 ricette per il periodo più magico dell’anno e ad entrambe le pubblicazioni, quindi anche con il volume La mia cucina altoatesina. 45 ricette per ogni occasione.

PREZZI

Box Buon(issimo) Natale: 39,90 €

Box Buon(issimo) Natale + libro Il mio Natale altoatesino: 54,90 €

Box Buon(issimo) Natale + libro Il mio Natale altoatesino + La mia cucina altoatesina: 69,90 €

Le spese di spedizione per l’Italia sono gratuite (è previsto un supplemento solo per le isole minori).