TVBOY: la mostra dello street artist al Mudec

Il Mudec di Milano presenta la mostra di TVBOY, lo street artist che fece baciare Di Maio e Salvini. Tra satira e ironia ecco perché non perdersela

Salvatore Benintende, in arte TVBOY, è a livello internazionale il massimo esponente della street art. Le sue opere sono presenti in strada ma anche in musei e gallerie. “TVBOY: la mostra” al Mudec di Milano, dal 2 dicembre al 9 febbraio, espone più di 70 opere, raccolte in quattro tematiche: l’amore, il potere, gli eroi, la storia dell’arte. L’intento della mostra è quello di ripercorrere la carriera di questo prolifico artista. Com’è avvenuto l’incontro tra lo street artist e il Mudec? In occasione della mostra del Mudec dedicata a Banksy nel 2018 “A Visual Protest. The Art of Banksy” (21 novembre 2018 – 14 aprile 2019), TVBOY realizzò nottetempo un primo murale di protesta sul muro di cinta del museo, in via Tortona 56.

L’intento? Mostrare l’ambiguità della mostra non ufficiale di Banksy che si svolgeva all’interno delle sale del museo.

Il murales è ancora presente, e dallo “scontro” è nata una collaborazione proprio all’interno delle mura di Via Tortona, per un progetto molto ambizioso. Il Mudec ha colto la provocazione dell’artista invitandolo a replicare l’opera durante una performancepubblica in Museo realizzando una serie di opere successivamente vendute, il cui ricavato finanziò il progetto “Un muro che unisce”, per l’apertura di due gallerie a cielo aperto: un regalo alla città di Milano.

Dalla strada si è passati direttamente al museo, con “TVBOY. La mostra”. Lo street artist rompe ogni schema, come vedremo nella mostra, anche se molti di noi lo conoscono già. Abbandona le visioni per categorie, ed un bacio diventa la più alta forma di comunicazione tra due persone. Certo, concetto espresso in maniera ironica, considerato che gli “Interlocutori” sono due politici… TVBOY affronta i temi della contemporaneità ma sempre con un velo di ironia, e punta a diventare la più grande enciclopedia per immagini della nostra realtà contemporanea.

Comparsi due murales di TVBOY davanti al Mudec di Milano

