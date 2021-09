Le Ninfee di Monet al Palazzo Reale

Dal 18 settembre sarà possibile visitare la mostra al celebre maestro dell’impressionismo, Monet, al Palazzo Reale di Milano

Dal 1919, il Palazzo Reale, ex simbolo di potere, è diventato sede di importanti mostre ed esposizione d’arte, e continua la sua tradizione ospitando dal 18 settembre uno dei più celebri artisti del Novecento: Claude Monet. La mostra intende fare un viaggio nella vita artistica del pittore. In particolare, sulla riflessione del colore, valore cardine presente in tutte le sue opere.

Forse pochi sanno che la vita di Monet inizialmente non fu semplice. I critici diranno delle prime opere impressioniste: “l’impressione che danno gli impressionisti è quella di una scimmia che si è impossessata di una scatola di colori”. Organizzò anche delle mostre indipendenti, che non ebbero successo. Furono addirittura motivo di scherno da parte dei critici a lui contemporanei.

Ma fu grazie a Theo Van Gogh, fratello del celebre pittore, che poté esporre le sue prime opere. Guadagnandosi a poco il favore della critica, e inserendosi nel panorama artistico. All’apice del successo, comprò una casa a Givenchy dove, anziano, continuò a lavorare. Studiò, dal suo laghetto, luci, riflessi, e da lì compariranno le ninfee, divenute una caratteristica dei dipinti di Monet.

Le sue opere principali non furono mai vendute, ma furono custodite gelosamente nella sua dimora a Givenchy. Il Musée Marmottan Monet è divenuto l’erede dei celebri dipinti di Monet. Fino ad essere presenti alla mostra al Palazzo Reale di Milano dal 18 settembre. Possiamo così ammirare le opere dipinte in “plein air”, mostrando in un modo nuovo paesaggi rurali e urbani. In una continua ricerca di luci e riflessi.

Saranno presenti alla mostra al Palazzo Reale ben 53 opere, tra cui Le Ninfee, Riflessi sul Tamigi e Le Rose: sottolineando il fascino che la Natura ebbe su Monet, influenzando tutta la sua carriera artistica.

https://www.palazzorealemilano.it/mostre/opere-dal-musee-marmottan-monet-di-parigi

https://dueminutidiarte.com/2015/10/03/claude-monet-biografia-breve-opere/

https://www.corrierenazionale.it/2021/08/13/per-mostre-e-musei-di-milano-serve-il-green-pass/