Previsioni meteo 27 novembre 2021: ancora piogge sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 27 novembre 2021: perturbazione in transito sulla Penisola con piogge, temporali e temperature in calo

Fine settimana con condizioni meteo invernali sull’Italia a causa dell’arrivo di un nucleo instabile accompagnato da aria fredda in quota che anche in queste ore sta facendo crollare le temperature. Nella giornata di oggi il passaggio della perturbazione arrivata ieri sulla nostra Penisola determinerà condizioni di maltempo sulle regioni del versante Tirrenico e al Nord-Est. Neve sull’arco alpino e rilievi appenninici.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo instabile su Sardegna,Toscana, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e localmente in Sicilia. Nevicate sugli Appennini dapprima a 800 metri, ma con quota neve in calo fino ai 500 metri. Lunedì avremo tempo stabile al Nord e parte del Centro, mentre il maltempo insisterà su Sardegna e al Centro-Sud con neve a quote collinari. Per un deciso miglioramento del tempo, con il ritorno dell’alta pressione e del sole, ci sarà da attendere fino a martedì prossimo.

Intanto per oggi, sabato 27 novembre 2021, al Nord Italia nuvolosità irregolare al mattino con neve sulle Alpi e qualche pioggia su Liguria e Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni estesi anche alla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo; quota neve in calo fino in collina sulle Alpi ed intorno ai 1000 metri sull’Appennino settentrionale.

Al Centro al mattino maltempo sui settori Tirrenici, con neve in Appennino a quote di montagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto sui versanti Adriatici. In serata attese forti piogge su Toscana, Umbria e Lazio. Neve in calo fino a 1100-1300 metri.

In Toscana tempo generalmente instabile nella giornata con piogge sparse su gran parte della regione, fenomeni localmente intensi sulla costa settentrionale. Peggiora in serata con piogge anche molto intense su tutto il territorio.

Al Sud e sulle Isole maltempo al mattino, con piogge e temporali su Campania, Basilicata e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse su tutti i settori, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata attesa ancora qualche pioggia su Sardegna, Campania e Basilicata, cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

In Calabria molte nubi in mattinata su tutto il territorio con tempo asciutto; piogge attese nel pomeriggio su tutti i settori in generale esaurimento già nella serata.

Temperature minime stabili o in rialzo e massime stabili o in calo.

