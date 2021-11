Previsioni meteo 26 novembre 2021: weekend freddo e instabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 26 novembre 2021: tempo instabile nel fine settimana con piogge, temporali e l’arrivo di aria fredda sull’Italia

L’autunno mite degli ultimi giorni è destinato a diventare un ricordo in questo fine settimana che sarà caratterizzato da condizioni meteo tipicamente invernali per l’arrivo sull’Italia di una massa di aria fredda e instabile. Nella giornata di oggi avremo piogge su tutte le regioni del Centro e del Sud, oltre alle aree di Nord-Est. Precipitazioni attese anche sulla Sardegna già a partire dal mattino, mentre sulle Alpi quota neve in progressivo calo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’intero fine settimana sarà caratterizzato dall’instabilità, con piogge sparse su gran parte delle nostre regioni e neve sui rilievi alpini e appenninici. Temperature in lieve ma graduale diminuzione.

Intanto per oggi, venerdì 26 novembre 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse soprattutto al Nord-Est, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora fenomeni su Liguria e regioni di Nord-Est, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, più intensi su Liguria e Triveneto. Neve in calo fin verso gli 800-1200 metri. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi sui settori tirrenici, più asciutto lungo l’Adriatico. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse su tutte le regioni, più intense sul Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi specie sulle regioni tirreniche. Neve oltre i 1400-1600 metri.

In Toscana tempo fortemente instabile con piogge al mattino e temporali intensi sulla costa; le condizioni del tempo rimarranno instabili per la restante parte della giornata e anche in serata con piogge sulle coste e sulle zone interne.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge e temporali su Campania, Calabria e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora maltempo su settori tirrenici Peninsulari e Sardegna con piogge e temporali, fenomeni più locali su Puglia e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi specie su Campania, Calabria e Basilicata.

In Calabria locali piogge nella giornata sui settori settentrionali, temporali sul Tirreno; altrove il tempo si manterrà asciutto. Tra la sera e la notte i fenomeni si estenderanno su gran parte della regione.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.