Disponibile in libreria “Artù per tu con Enrica”

Per Natale o semplicemente per fare un bel regalo, potete trovare il libro di Andrea Bertuzzi “Artù per tu con Enrica al museo” anche nelle sedi ENPA di Arzignano, Avellino, Bassano del Grappa, Bergamo, Brescia, Camogli e Levante Ligure, Chieri, Dozza, Firenze, Lugo, Milano, Monza e Brianza, Novara, Parma, Perugia, Piacenza, Piombino, Reggio Emilia, Roma, San Giovanni Valdarno, San Severo, Sondrio, Thiene, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Voghera oltre alla Sede Centrale di Roma (per tutti gli indirizzi clicca QUI ).