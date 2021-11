Previsioni meteo 21 novembre 2021: ultime ore di sole

Le previsioni meteo di oggi, domenica 21 novembre 2021: anticiclone in ritirata, perturbazione in arrivo sulle regioni del Nord e domani anche al Centro

Finale di weekend con un nuovo peggioramento del tempo sull’Italia dopo una breve pausa asciutta e soleggiata che ha caratterizzato gli ultimi due giorni. Le condizioni meteo stanno infatti per cambiare drasticamente sulla nostra Penisola a causa del cedimento dell’anticiclone delle Azzorre che lascerà spazio all’arrivo di una perturbazione. Nella giornata di oggi il clima risulterà ancora prevalentemente asciutto ma attenzione perché sulle regioni del Nord nel corso delle ore pomeridiane arriveranno nubi e prime piogge.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il nucleo perturbato raggiungerà tutte le aree settentrionali dell’Italia e nel corso della giornata si estenderà anche a quelle centrali. Piogge e temporali bagneranno gran parte della Penisola, mentre sulle Alpi tornerà la neve.

Intanto per oggi, domenica 21 novembre 2021, al Nord Italia al mattino nebbie e nubi basse sulla Val Padana, nuvolosità irregolare in transito altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora molte nuvole su tutte le regioni ma con tempo stabile, deboli piogge sulla Liguria. In serata peggiora al Nord-Ovest con piogge sparse generalmente di debole intensità, locali nevicate al di sopra dei 1500 metri.

Al Centro al mattino nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori ma con tempo stabile. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata peggiora con piogge in arrivo a partire dalle regioni tirreniche, più asciutto altrove.

In Toscana sereno o poco nuvoloso in mattinata, nubi in aumento al pomeriggio; in serata si attendono deboli piogge sparse su gran parte della regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli in prevalenza sereni su tutti i settori; molte nubi sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora nubi sparse e schiarite su regioni Peninsulari e Sicilia ma con tempo stabile, deboli piogge sulla Sardegna. In serata piogge su Campania e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove.

In Calabria sole prevalente nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio su tutta la regione; nuvolosità in aumento in serata sempre però con tempo asciutto.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.