Previsioni meteo 19 novembre 2021: weekend con tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 19 novembre 2021: rimonta dell’anticiclone sull’Italia, piogge residue al Sud poi clima asciutto fino a domenica

Dopo diversi giorni caratterizzati da condizioni meteo all’insegna del maltempo l’alta pressione torna protagonista della scena, regalando una pausa asciutta. Nel corso del weekend infatti l’anticiclone delle Azzorre si estenderà sulla nostra Penisola regalando una breve tregua dalle piogge. Nella giornata di oggi il clima sarà stabile al Nord e al Centro, mentre al Sud avremo precipitazioni residue dovute all’allontanamento di un vortice ciclonico.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS almeno fino a domenica il tempo risulterà stabile e piuttosto soleggiato, con temperature stazionarie e comunque gradevoli nelle ore centrali. Purtroppo la pausa asciutta avrà breve durata perché già nella giornata di lunedì una perturbazione arriverà sull’Italia. La prossima settimana inizierà dunque con cieli coperti e piogge diffuse su tutte le regioni del versante tirrenico, Isole maggiori e Nord Italia.

Intanto per oggi, venerdì 19 novembre 2021, al Nord Italia al mattino nubi basse e nebbia in Pianura Padana, cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni di rilievo con nubi basse sugli stessi settori e sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nebbia in val Padana e sereno sugli altri settori.

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni centrali con prevalenza di cieli sereni, qualche nube in Abruzzo. Al pomeriggio ancora prevalenza di cieli sereni e poco nuvoloso sui settori adriatici. In serata tempo stabile e asciutto con cieli sereni ovunque.

In Toscana tempo stabile con sole prevalente sia al mattino sia poi al pomeriggio su tutta la Toscana; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e i cieli saranno sereni sulle coste e sull’entroterra.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale, variabilità asciutta altrove e sereno su Sardegna e Sicilia meridionale. Al pomeriggio residue piogge in Calabria, variabilità asciutta altrove e sereno sulle Isole. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria piogge sparse nelle ore diurne su gran parte della regione, più asciutto al pomeriggio sulle coste settentrionali; in serata si attende un miglioramento che interesserà tutti i settori.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.