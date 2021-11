Previsioni meteo 20 novembre 2021: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 20 novembre 2021: fase di tempo stabile su tutte le regioni con la rimonta anticiclonica ma durerà poco

Il weekend è iniziato con condizioni meteo all’insegna della stabilità dopo una lunga fase di maltempo, che non ha dato tregua praticamente da inizio mese. Una rimonta dell’anticiclone delle Azzorre garantirà infatti anche nella giornata di oggi bel tempo su tutte le nostre regioni, con clima gradevole nelle ore centrali. Purtroppo però la pausa soleggiata e asciutta non durerà a lungo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo tempo stabile ma nella giornata di lunedì tornerà il maltempo a causa di una perturbazione in transito sull’Italia. Avremo dunque cieli coperti e piogge diffuse su tutte le regioni del versante tirrenico, Isole maggiori e aree del Nord Italia.

Intanto per oggi, sabato 20 novembre 2021, al Nord Italia al mattino visibilità ridotta per nebbie e nubi basse sulle pianure, cieli pienamente sereni altrove. Al pomeriggio persiste la nuvolosità sulla Val Padana, altrove non sono previste variazioni di rilievo; in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nebbie e nubi basse sui medesimi settori.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare sulle coste Marchigiane, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali con cieli pienamente soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi persistenti sulle coste Adriatiche.

In Toscana giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio sia in mattinata sia poi al pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità e il tempo sarà asciutto.

Al Sud e sulle Isole cieli sereni al mattino con qualche addensamento sulle coste settentrionali della Sicilia; al pomeriggio assenza prevalente di nuvolosità e con sole pieno al meridione. In serata ancora tempo asciutto e stabile con cieli sereni.

In Calabria giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni sia sulle coste sia sulle zone interne.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime stabili o in aumento da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.