Previsioni meteo 14 novembre 2021: il maltempo non dà tregua

Le previsioni meteo di oggi, domenica 14 novembre 2021: weekend all’insegna del maltempo su quasi tutta l’Italia bagnata da piogge e temporali

Si avvia alla conclusione un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo instabili per l’arrivo di una perturbazione che già nella giornata di ieri ha portato piogge e temporali sulle regioni centro-settentrionali. Oggi avremo poche variazioni di rilievo, con tempo ancora instabile su gran parte delle nostre regioni. Le precipitazioni insisteranno soprattutto su quelle del versante tirrenico, mentre su quelle adriatiche il clima sarà più asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il tempo sarà maggiormente stabile per l’allontanamento della perturbazione dalla nostra Penisola. Tempo più asciutto anche martedì mentre da mercoledì un nuovo nucleo instabile porterà piogge e temporali a partire dalle aree centro-settentrionali dell’Italia.

Intanto per oggi, domenica 14 novembre 2021, al Nord Italia tempo instabile o perturbato con cieli nuvolosi associati a piogge e temporali sparsi su tutti i settori, più asciutto in Romagna. Al pomeriggio ancora molte nuvole con maltempo diffuso, neve sulle Alpi a quote medio-alte, asciutto sui settori adriatici. In serata ancora fenomeni diffusi ma più intensi al Nord-Ovest. Neve in calo fin verso i 1300 metri sulle Alpi occidentali.

Al Centro al mattino piogge sparse su Toscana e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione su Umbria e zone interne dell’Abruzzo, ancora asciutto sui settori adriatici. In serata piogge sparse in Toscana e fenomeni residui sul Lazio, asciutto altrove con cieli nuvolosi.

In Toscana instabilità diffusa nella giornata con piogge sparse e temporali intensi sulla costa. In serata il tempo si manterrà instabile con fenomeni intensi sul grossetano.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse sulla Sardegna, asciutto altrove con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio ancora piogge su Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata insistono le piogge sulla Sardegna, asciutto altrove con nuvolosità alternata ad ampie schiarite.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi in mattinata e poi anche al pomeriggio. Ampi spazi di sereno nelle ore serali.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.