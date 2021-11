Previsioni meteo 13 novembre 2021: weekend piovoso al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, sabato 13 novembre 2021: perturbazione in arrivo sulle regioni settentrionali e centrali che saranno interessate da piogge e temporali

Fine settimana all’insegna del maltempo sull’Italia per l’arrivo di un nucleo perturbato che determinerà condizioni di maltempo nelle prossime ore. Nella giornata di oggi infatti la perturbazione raggiungerà le regioni settentrionali e a seguire anche quelle centrali, dove non mancheranno piogge e locali rovesci. Temperature in ulteriore lieve calo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il vortice proveniente dalla Francia scenderà lungo la nostra Penisola: attese altre piogge sulle regioni centro-settentrionali, con isolati piovaschi anche sulle aree meridionali dell’Italia. Dopo una breve pausa asciutta tra lunedì e martedì, il tempo peggiorerà nuovamente nel corso della prossima settimana.

Intanto per oggi, sabato 13 novembre 2021, al Nord Italia nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord ma con locali fenomeni solo su Liguria e Alpi orientali. Peggiora tra pomeriggio e sera su tutte le regioni con piogge e temporali anche di forte intensità specie sulle Liguria. Neve sulle Alpi oltre i 1700-2000 metri.

Al mattino nuvolosità irregolare sul Centro con locali piogge sparse sulle coste tirreniche. Tra pomeriggio e sera ancora condizioni di tempo instabile con piogge possibili soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Variabilità asciutta altrove.

In Toscana piogge sparse in mattinata lungo la costa, fenomeni in estensione su tutti i settori nelle ore pomeridiane. In serata le condizioni del tempo saranno instabili su tutta la regione.

Tempo instabile al mattino sulle regioni Peninsulari del Sud con fenomeni più intensi tra Campania e Calabria. Più asciutto sulle Isole Maggiori. Tra pomeriggio e sera ancora fenomeni sparsi sui settori Peninsulari, localmente più intensi sulle coste tirreniche. Più asciutto altrove.

In Calabria tempo instabile nella giornata con piogge diffuse su tutto il territorio, locali temporali sulla Sila. Nessuna variazione attesa nelle ore serali.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in diminuzione al Centro-Nord e in locale rialzo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.