Resident Evil: Welcome To Raccoon City, online nuovo trailer

Resident Evil: Welcome To Raccoon City, rilasciato il nuovo trailer. Il regista Johannes Roberts riapre i giochi per nuova generazione di appassionati

Un ritorno alle origini del celebre franchise RESIDENT EVIL. Il 25 novembre arriva al cinema Resident Evil: Welcome to Raccoon City, reboot cinematografico della popolare saga survival horror dei videogame.

Quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.

Il cast

Hannah John-Kamen: Jill Valentine

Robbie Amell: Chris Redfield

Kaya Scodelario: Claire Redfield

Avan Jogia as Leon S. Kennedy

Tom Hopper: Albert Wesker

Donal Logue: Brian Irons

Neal McDonough: William Birkin

Lily Gao: Ada Wong

Chad Rook: Richard Aiken

Marina Mazepa: Lisa Trevor