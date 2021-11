Previsioni meteo 18 novembre 2021: anticiclone all’orizzonte

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 18 novembre 2021: ancora tempo instabile sulle regioni centro-meridionali fino a venerdì ma nel weekend torna l’alta pressione

Dopo oltre due settimane all’insegna del maltempo, condizioni meteo in evoluzione su buona parte dell’Italia in queste ore. L’instabilità, causata da un vortice posizionato sul Mediterraneo, continuerà ad interessare anche nella giornata di oggi le aree centro-meridionali e la Sicilia, ma sul resto della Penisola il tempo migliorerà progressivamente. I cieli, specie al Nord e al Centro, risulteranno infatti più sereni o con innocua nuvolosità, mentre le temperature si manterranno in linea con i valori di questi giorni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il tempo andrà man mano migliorando nel corso dei prossimi giorni. Al Sud avremo ancora instabilità residua almeno fino a venerdì mentre sul resto della Penisola è attesa la rimonta dell’anticiclone che dovrebbe regalare giornate con tempo stabile per tutto il prossimo fine settimana.

Intanto per oggi, giovedì 18 novembre 2021, al Nord Italia al mattino nubi a tratti compatte sulle pianure; sereno o poco nuvoloso sull’arco Alpino. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito sulle Alpi, nessuna variazione di rilievo altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi basse sulla Pianura Padana, sereno su Alpi, Triveneto e Liguria.

Al Centro al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni Tirreniche, cieli coperti su quelle Adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ancora tempo del tutto asciutto. In serata tempo asciutto con nubi basse specie tra Marche e Abruzzo, sereno altrove.

In Toscana giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

Al Sud al mattino nuvolosità irregolare o a tratti compatta con piogge sparse sulle regioni peninsulari; sereno su Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora precipitazioni sui medesimi settori, isolate piogge anche su Calabria, Sardegna e Sicilia. In serata residui fenomeni tra Molise, Puglia e Basilicata, variabilità asciutta altrove.

In Calabria sole prevalente in mattinata su tutti i settori, piogge sparse al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in calo; massime in lieve aumento al Centro-Nord, stazionarie o in calo al Centro-Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.