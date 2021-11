Previsioni meteo 15 novembre 2021: allerta su Sardegna e Basilicata

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 15 novembre 2021: condizioni di maltempo sulle Isole maggiori e al Sud, possibilità di piogge anche sulle coste tirreniche

Dopo un fine settimana caratterizzato dal maltempo, condizioni meteo ancora instabili su buona parte dell’Italia in questo lunedì. Permane infatti il rischio di piogge diffuse e temporali a causa di un vortice ciclonico che nella giornata di oggi determinerà allerta arancione sulla Basilicata e sulla Sardegna. Allerta gialla, secondo il bollettino della Protezione Civile, anche sulle coste tirreniche delle regioni centrali, Puglia e Sicilia orientale. Tempo in miglioramento, invece, sulle zone più interne della nostra Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani il maltempo sarà protagonista. Attese precipitazioni diffuse su tutte le regioni adriatiche, poi anche sulla Sardegna, specie orientale e in Sicilia dal pomeriggio, in Lombardia entro le ore serali. Più asciutto e soleggiato altrove. Mercoledì avremo una circolazione sempre molto instabile. Piogge al Nordest, locali in Lombardia e Marche. Rovesci in Sardegna e Sicilia, sparsi su coste tirreniche e ioniche.

Intanto per oggi, lunedì 15 novembre 2021, al Nord Italia al mattino forte maltempo al Nord-Ovest con piogge e temporali sparsi, più asciutto al Nord-Est con molte nubi in transito. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse al Nord-Ovest, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sparse su Liguria e Piemonte, asciutto ma con molte nuvole altrove. Neve fino a 1300-1400 metri. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino locali piogge su Toscana, Lazio e Marche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nubi medio-alte in transito ma senza precipitazioni associate. In serata tempo stabile su tutti i settori ma con cieli nuvolosi ovunque; qualche pioggia sull’Abruzzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse con precipitazioni più intense sulla Calabria. Al pomeriggio attesi nubifragi su Basilicata, Puglia e Calabria, precipitazioni sparse altrove con molte nubi associate. In serata piogge e temporali sparsi su tutti i settori, più asciutto sulla Sicilia. Venti moderati o forti dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento al Nord e al Centro, in calo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.