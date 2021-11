Oggi è la Giornata Mondiale della Gentilezza

Il 13 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza (World Kindness Day) per ricordare un aspetto essenziale del nostro animo

Promuovere il potere positivo che un gesto o una parola cordiale può avere sull’individuo e sulla collettività, incoraggiando le buone azioni. È questo l’obbiettivo della Giornata Mondiale della Gentilezza (World Kindness Day), evento globale che, ogni 13 novembre, ricorda l’importanza della gentilezza come parte fondamentale della condizione umana.

La giornata mondiale della gentilezza

La Giornata Mondiale della Gentilezza, ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è nata nel 1998 su proposta del World Kindness Movement, un collettivo di ONG che incoraggiò la comunità internazionale a riconoscere una giornata da dedicare alla gentilezza.

Cortesia, cordialità, atti di altruismo e di bontà: sono espressioni fondamentali per il benessere della salute umana, sia mentale che fisica. A livello scientifico, diversi studi hanno evidenziato come essere gentili e positivi aumenti il rilascio nel cervello di sostanze come endorfina e dopamina, i “neurotrasmettitori della felicità”.