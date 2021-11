Le migliori applicazioni per seguire in tempo reale le partite

Il calcio, si sa, è una vera passione ed è importante riuscire a seguire la propria squadra del cuore in qualsiasi momento e circostanza. Ma come fare per rimanere sempre informati sulle ultime notizie sportive? In questo caso lo smartphone può diventare il vostro migliore amico, ed aiutarvi a seguire in tempo reale i risultati delle partite che più vi interessano.

Le opzioni sono diverse e avrete quindi l’imbarazzo della scelta, da quelle che permettono di seguire le sfide in tempo reale, ricevendo notifiche su gol ed azioni salienti, a quelle che permettono di ascoltare la radiocronaca o vedere la partita in streaming.

Vediamo invece, come il mondo del calcio, ha risposta alla domanda dei consumatori per rimanere aggiornati in tempo reale sulle partite in tutto il mondo.

Livescore

Per ora è una tra le app migliori sul mercato quando si tratta di seguire in diretta i risultati di partite ed incontri sportivi, non solo calcistici. Ovviamente è presente il calcio, con campionati da tutto il mondo, da quelli meno famosi ai più famosi aggiornati in tempo reale; ma sono presenti anche altri sport come il tennis, il basket, la pallavolo, l’hockey e il cricket. Attraverso l’applicazione è inoltre possibile attivare le notifiche per un match in particolare, in modo tale da essere avvisati da un popup sullo schermo o una notifica sonora qualora cambi il risultato.

AllFootball

Se invece cerchi un’applicazione interamente dedicata agli eventi calcistici, sicuramente All Football è da provare. L’applicazione presenta, tra le varie caratteristiche, anche la possibilità di notifica in tempo reale di tutte le partite di calcio per qualsiasi lega e competizione, incluse MLS, Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Champions League, Europa League e le competizioni in cui son ingaggiate le nazionali. È presente anche la possibilità del commento dal vivo delle formazioni e un’analisi approfondita della partita.

RadioRai

Esistono poi diverse offerte dei canali radio Rai e attraverso l’app ufficiale si possono ascoltare in streaming tutte le emittenti radiofoniche della Rai, compresa Radio 1 che da decenni trasmette le radiocronache integrali delle partite di calcio di Serie A, Serie B, Champions League ed Europa League. L’applicazione dà anche la possibilità di ascoltare le partite in un momento successivo, grazie alla modalità on-demand proposta da Radio Rai.

La Gazzetta dello Sport

Oltre ad essere uno dei principali quotidiani sportivi italiani La Gazzetta dello Sport è presente in versione web e sotto forma di applicazione gratuita e senza obbligo di registrazione. Attraverso l’app è possibile leggere le notizie sportive ed anche accedere a una sezione dedicata per seguire le partite in diretta testuale. Esiste la sezione Live dove si possono seguire le partite, leggere la diretta, conoscere il punteggio e consultare il tabellino.

Sofascore – Risultati in diretta

Per tutti coloro che, invece, sono interessati a seguire in tempo reale ogni tipo di competizione sportiva, Sofascore è probabilmente la risposta giusta. Tramite l’app si possono infatti seguire i risultati e le classifiche aggiornate di numerosi sport, tra cui: calcio, basket, hockey su ghiaccio, tennis, formula 1, moto GP, superbike, nascar, rally, DTM, ciclismo, cricket, pallamano, baseball, rugby, football americano, pallavolo, pallanuoto, futsal, calcio australiano, snooker, freccette, badminton, hockey, bandy, tennistavolo e beach volley.

Flashscore

Più o meno allo stesso modo funziona questa applicazione, che comprende al suo interno 33 sport da tutto il mondo e 6000 competizioni con risultati e classifiche in tempo reale. Grazie all’app Flashscore è possibile rimanere costantemente aggiornati su cosa accade in campo e fuori dal campo, con notizie, notifiche, commenti in tempo reale e statistiche sulle singole competizioni e sulle squadre.