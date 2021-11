Previsioni meteo 11 novembre 2021: piogge al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 11 novembre 2021: condizioni ancora instabili su gran parte dell’Italia con piogge e locali rovesci

La prima decade di Novembre si è chiusa con condizioni meteo tipicamente autunnali, con piogge che da ormai diversi giorni non danno tregua specie sulle regioni del Centro e del Sud. La causa è sempre un centro di bassa pressione posizionato tra la Sardegna e le Isole Baleari che anche nella giornata di oggi determinerà condizioni di maltempo. Le precipitazioni, localmente anche di forte intensità, riguarderanno le regioni centrali e meridionali della nostra Penisola.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche il fine settimana sarà caratterizzato dall’instabilità. Domani avremo maltempo ancora al Nord e del Centro, dove sono attese piogge diffuse e temporali portati da una perturbazione. Stessa situazione anche sabato: al Nord avremo dapprima nebbie diffuse in pianura, poi piogge sparse dal Nordest verso il resto delle regioni in serata. Al Centro, peggiora sulle regioni peninsulari con piogge a carattere irregolare, più sole in Sardegna. Al Sud, tempo spiccatamente instabile sui settori ionici peninsulari.

Intanto per oggi, giovedì 11 novembre 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità compatta su Piemonte e Liguria con pioviggini sparse; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno su Trentino e Friuli-Venezia Giulia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con precipitazioni ancora tra Liguria e Piemonte.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto, eccetto isolati piovaschi su Toscana e Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con deboli precipitazioni sui versanti Tirrenici. In serata ancora instabile sulle coste occidentali, cieli coperti altrove con tempo asciutto.

In Toscana piogge diffuse nelle ore mattutine su tutto il territorio; miglioramento atteso al pomeriggio con locali fenomeni sulla costa e su Grossetano. Asciutto in serata su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge intense e temporali sulla Sicilia, più asciutto altrove con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio insistono le piogge sulla Sicilia, così come a nord della Sardegna; nessuna variazione altrove. In serata maltempo con piogge specie sui settori Tirrenici e sulle isole Maggiori, asciutto altrove ma con molte nuvole.

In Calabria tempo prevalentemente asciutto in mattinata con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio, locali piogge al pomeriggio sui settori meridionali della regione. In serata nuvolosità in aumento con possibili pioviggini.

Temperature minime in calo al Sud e sulle Isole, stabili o in aumento al Centro-Nord; massime in diminuzione al Centro-Sud, in rialzo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.