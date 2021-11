Previsioni meteo 9 novembre 2021: maltempo al Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 9 novembre 2021: ondata di maltempo sulle regioni del Sud Italia con piogge diffuse e temporali specie su Sicilia e Calabria

Il maltempo non molla la presa sull’Italia in questa prima decade del mese di novembre caratterizzata da condizioni meteo tipicamente autunnali. Nel corso della giornata di oggi avremo ancora tempo instabile soprattutto sulle regioni meridionali, dove insisteranno forti piogge e temporali. Sotto osservazione, ancora una volta, Sicilia e Calabria che saranno interessate da forti precipitazioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS le piogge insisteranno almeno fino a mercoledì, poi una breve estate di San Martino potrebbe interessare molte regioni della nostra Penisola. La pausa asciutta sarà però piuttosto breve perché già nel corso del prossimo fine settimana sono di nuovo in agguato perturbazioni atlantiche.

Intanto per oggi, martedì 9 novembre 2021, al Nord Italia cieli irregolarmente coperti su Liguria ed Emilia Romagna al mattino, con isolate piogge su quest’ultima; ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in estensione su tutti i settori, ma con tempo in prevalenza asciutto. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con qualche pioggia tra Piemonte ed Emilia Romagna.

Al Centro al mattino cieli coperti sui versanti Adriatici, con qualche pioviggine sulle Marche; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attese piogge sparse con molte nubi in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge di debole o moderata intensità.

In Toscana tempo asciutto con ampie schiarite in mattinata su tutto il territorio, nuvolosità in aumento nel pomeriggio; in serata le piogge interesseranno gran parte della Toscana ad esclusione della costa centro settentrionale.

Al Sud e sulle Isole maltempo diffuso al mattino con piogge e acquazzoni specie su Sicilia orientale e nord della Sicilia; al pomeriggio insistono le precipitazioni sulle regioni meridionali, più esigue tra Molise e Puglia. In serata piogge in esaurimento sui settori peninsulari, insistenti su Sicilia e Sardegna.

In Calabria tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse in mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane; in serata si attende un generale miglioramento con i fenomeni che tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori.

Temperature minime in generale calo da Nord a Sud; massime in rialzo al Nord, in calo al Centro-Sud.

