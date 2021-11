Kristen Stewart si sposa con Dylan Meyer

Kristen Stewart si sposa con la sceneggiatrice Dylan Meyer: ad annunciarlo la star di “Twilight” nel corso di un’intervista

Kristen Stewart si sposa (e non con un vampiro). La star della saga di Twilight, durante un’intervista nella popolare trasmissione radiofonica americana The Howard Stern Show, ha annunciato di essersi ufficialmente fidanzata con la sceneggiatrice Dylan Meyer. “Ci sposeremo presto, è stata lei a farmi la proposta“, ha detto l’attrice 31enne.

La coppia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sta insieme da circa due anni. Le due hanno iniziato a frequentarsi alla ‘luce del sole’ nel 2019, ma si sono conosciute tanti anni fa per lavoro, poi si sono incontrate dopo tanto tempo alla festa di amici in comune. Ed è qui che è scattata la scintilla.

Qualche giorno fa, Meyer ha pubblicato uno scatto che le vede distese su un tappeto. La foto è stata accompagnata da parole piene di orgoglio per la sua “principessa“. L’attrice, infatti, è tra le possibili candidate a Miglior attrice protagonista ai prossimi Oscar per la sua interpretazione di Lady Diana in Spencer di Pablo Larrain (presentato alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia).