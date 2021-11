Harry Styles sarà Starfox/Eros per la Marvel

Harry Styles ottiene un ruolo in un film Marvel: il 27enne interpreterà Starfox/Eros, un personaggio dalla capacità di stimolare i centri del piacere delle menti altrui

Harry Styles entra nel mondo Marvel. Il cantautore sarà protagonista di uno dei prossimi film con il ruolo di Starfox/Eros, fratello del villain dei villain Thanos. A confermarlo è Variety che riporta le parole dello sceneggiatore Matt Donelly. Reciterà probabilmente in un prequel che racconterà la storia del cattivo interpretato da Josh Brolin.

Nei fumetti, Starfox è descritto come parallelamente opposto al tanto temuto Thanos: nato con aspetto umano, allegro e spensierato. Il suo maggior potere è quello di stimolare i centri del piacere delle menti altrui e creare ponti tra quelle di due persone che finiscono inevitabilmente per avere sentimenti l’uno per l’altra. D’altronde, il nome Eros suggeriva già qualcosa.

La notizia, ovviamente, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha mandato i fan del 27enne in visibilio che già non vedono l’ora di vederlo all’opera.