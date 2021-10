Prime Video omaggia Maradona con una mostra

Buon compleanno Maradona: una mostra per celebrare “el Pibe de oro” con le immagini della serie Prime Video, fino al 9 novembre alla galleria Garibaldi

Buon Compleanno Maradona. Ieri, 30 ottobre, ‘El pide de oro’ avrebbe compiuto 61 anni. A pochi giorni dal debutto della serie Amazon Original Maradona: Sogno Benedetto, Prime Video rende omaggio alla leggenda del calcio Diego Armando Maradona attraverso una mostra fotografica a Napoli, la città che ha accolto il fuoriclasse argentino dal 1984 al 1991 e alla quale il Pibe de Oro ha regalato vittorie memorabili: 2 scudetti, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Fino al 9 novembre, la mostra è allestita all’interno della stazione di Napoli Centrale presso la galleria Garibaldi, ripercorrerà la vita personale e la carriera calcistica del campione attraverso le immagini uniche della serie biografica.

LA STORIA

Dalle umili origini a Villa Fiorito, in Argentina, suo paese natio, fino alla rivoluzionaria carriera al Barcellona e poi al Napoli, la serie narrerà il suo ruolo chiave nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nell’86.

Maradona: Sogno Benedetto è interpretata da Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino(Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax), che interpreteranno Diego Armando Maradona nelle varie fasi della sua vita e della sua prolifica carriera. Nella serie sono presenti anche Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (I diari della motocicletta, El Reino), Pepe Monje (Amor en Custodia) e Peter Lanzani (El Clan, El Reino).

IL TRAILER

La serie biografica prodotta dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, ed è composta da 10 episodi di un’ora che raccontano i momenti chiave della vita e della carriera del leggendario calciatore.

Alejandro Aimetta è showrunner della serie e regista degli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay, e ne ha scritto la sceneggiatura con Guillermo Salmerón (El Marginal) e Silvina Olschansky (El Marginal). Roger Gual ed Edoardo De Angelis hanno diretto rispettivamente gli episodi ambientati in Spagna e Italia. Gli executive producer sono Francisco Cordero, Liliana Moyano, Mari Urdaneta, Ricardo Coeto e Luis Balaguer.

MARADONA: SOGNO BENEDETTO, DATA DI USCITA

Maradona: Sogno Benedetto è disponibile in esclusiva sulla piattaforma in più di 240 Paesi e territori in tutto il mondo. Lo show segue questo calendario di uscita:

29 ottobre: episodi dall’1 al 5

5 novembre: episodi 6 e 7

12 novembre: episodio 8

19 novembre: episodio 9

26 novembre: episodio 10