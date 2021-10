Sicurezza alimentare: Efsa lancia #EUChooseSafeFood

EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare con sede a Parma, ha avviato la campagna di comunicazione per l’Italia deniminata “#EUChooseSafeFood”

La European Food Safety Authority, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare con sede a Parma, ha avviato la campagna di comunicazione per l’Italia deniminata “#EUChooseSafeFood”. L’obiettivo è quello di favorire scelte alimentari sicure, sensibilizzando al processo di valutazione del rischio e alla ricerca scientifica, che garantiscono la sicurezza del cibo.

Attualmente, sono 37 agenzie dell’UE, distribuite in 23 Stati membri, che si occupano di una vasta gamma di tematiche rilevanti per i cittadini dell’UE. L’EFSA è tra le 4 agenzie UE che si occupano di salute pubblica insieme all’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) di Stoccolma, all’ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche) di Helsinki, e all’EMA (Agenzia europea per i medicinali) con sede pre-Brexit a Londra ed oggi ad Amsterdam.

Il lavoro di queste agenzie, per loro natura molto tecniche, è spesso ignorato o percepito come lontano ed incomprensibile dai cittadini comunitari. La campagna di comunicazione EFSA vuole rompere questo isolamento e, partendo a cascata nei vari Stati europei, vuole comunicare in modo quanto più chiaro ed accessibile la dedizione delle istituzioni europee in tema di sicurezza alimentare. Si parte proprio da quest’ambito perché, in generale, le competenze e le responsabilità Ue appaiono ai cittadini piuttosto vaghe ed il riferimento è solitamente alle autorità nazionali.

Consapevolezza e sensibilizzazione sono le parole chiave dell’operazione di comunicazione, unitamente allo sforzo per aiutare quanti non ricorrono a canali ufficiali e scientificamente accurati per informarsi, cadendo spesso in spirali di fake news e mal informazione.

Primo focus della campagna EFSA, quindi, è quello di sensibilizzare il consumatore ad una corretta interpretazione delle etichette degli alimenti, sia in termini di conservazione del prodotto, sia dal punto di vista delle allergie alimentari, oltre ai temi dei contaminanti nella catena alimentare e della sicurezza delle carni in Europa, una delle priorità di EFSA.