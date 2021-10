Catania sommersa dall’acqua dopo un nubifragio

Violento nubifragio si abbatte su Catania: le strade della città come fiumi, l’acqua invade anche negozi e abitazioni. Ci sono vittime e feriti

Un’altra vittima del maltempo nella provincia di Catania flagellata da forti piogge: una persona è annegata a Gravina di Catania. La vittima sarebbe scesa dall’auto, in panne per l’acqua e sarebbe stata travolta. Si tratta della seconda vittima in questi giorni di maltempo in provincia di Catania: ieri i vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo di un uomo scomparso a Scordia dopo essere sceso dall’auto nel corso di un violento nubifragio. Le ricerche della moglie sono ancora in corso.

La vittima del maltempo a Gravina di Catania, come spiega l’agenzia Dire (www.dire.it) è un uomo. Il suo corpo è stato ritrovato sotto a un’auto dai volontari della Misericordia di Gravina che hanno tentato di salvarlo. Quando sono riusciti a tirare fuori l’uomo da sotto l’auto è iniziata la rianimazione cardiopolmonare ma i soccorsi medici giunti successivamente sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto si trovano vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

STRARIPA IL SIMETO, CHIUSA LA STATALE 192 A CATANIA

Nuovo straripamento del fiume Simeto a Catania a causa delle forti piogge. L’Anas è stata costretta a chiudere la circolazione della strada statale 192 ‘Della Valle del Dittaino’, in prossimità del chilometro 81, nel capoluogo etneo, dal momento che le acque hanno invaso la sede stradale.

A causa delle piogge intense, inoltre, la tangenziale Ovest di Catania è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Messina, al chilometro 3,2. La sede autostradale è allagata all’altezza di Gravina di Catania. In direzione Siracusa il traffico è fortemente rallentato. Il personale di Anas e le squadre di manutenzione sono sul posto.

SINDACO DI CATANIA CHIUDE NEGOZI: NON USCITE DI CASA

“Da ieri la nostra città vive una drammatica situazione legata alle condizioni meteorologiche che stanno flagellando tutta la parte orientale della Sicilia, eventi eccezionali senza precedenti per violenza e intensità. Purtroppo un uomo è morto a Gravina, vittima di fenomeni atmosferici estremi che, come a Scordia, ci colpiscono con altri lutti. Per la gravità della situazione ho disposto, in accordo con il prefetto, la chiusura immediata di tutte le attività commerciali a eccezione di farmacie, delle attività alimentari e di prima necessità“. Così il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in un post Facebook.

“Tutti gli uomini e le donne della Protezione civile con i volontari stanno lavorando per rispondere alle centinaia di chiamate di emergenza, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine – aggiunge -. Sono tanti i cittadini intrappolati che chiedono interventi di emergenza per il livello raggiunto dalla pioggia, quasi 150 millimetri caduti in poche ore”.

Pogliese quindi esorta i catanesi a “non uscire di casa se non per ragioni di emergenza – dice -, perché le strade sono invase dall’acqua. Sono in contatto con la Protezione civile nazionale e nelle prossime ore faremo una riunione con il prefetto e le altre forze dell’ordine per fronteggiare il disastro di queste ore”.