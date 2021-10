Gli strumenti di Fibonacci aumentano le capacità di trading dei trader tecnici

Il trading online è ormai divenuto uno strumento di investimento per moltissimi italiani ed è sempre crescente il numero di utenti che si avvicinano ad esso. E’ importante però per chiunque si avvicini ad esso sapere che è necessario utilizzare strategie e strumenti che permettano di affrontare col giusto metodo questo mondo. Tra le tante strategie, il cosiddetto trading Fibonacci è uno degli approcci che può dare i migliori risultati a chi inizia ad operare nel trading online.

Che cos’è il ritracciamento di Fibonacci?

Il ritracciamento di Fibonacci è uno strumento chiave di analisi tecnica che utilizza percentuali e linee orizzontali, disegnate su grafici dei prezzi, per identificare possibili aree di supporto e resistenza. Identificare queste aree è utile ai trader poiché può aiutarli a decidere quando aprire e chiudere una posizione o quando applicare stop e limiti alle loro operazioni.

I mercati si muovono raramente in linea retta e spesso subiscono cali temporanei, noti come pullback o ritracciamenti. I ritracciamenti di Fibonacci vengono utilizzati dai trader per identificare il grado in cui un mercato si sposterà contro la sua tendenza attuale. I ritracciamenti si basano sul principio matematico della sezione aurea. La sequenza per il rapporto aureo è 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e così via, dove ogni numero è circa 1,618 volte maggiore del numero precedente.

Per calcolare i livelli di ritracciamento di Fibonacci, gli analisti tecnici disegnano sei linee sul grafico dei prezzi di un asset. I primi tre vengono estratti al punto più alto (100%), al punto più basso (0%) e alla media (50%). Le restanti tre linee sono tracciate al 61,8%, 38,2% e 23,6%, che sono percentuali significative nella sequenza di Fibonacci. Secondo il rapporto aureo, queste linee dovrebbero indicare i punti in cui si incontrano i livelli di supporto e resistenza.

Perché i ritracciamenti di Fibonacci sono utili nel trading?

Gli analisti possono utilizzare i ritracciamenti di Fibonacci per analizzare e prevedere i movimenti di mercato. Si può fare l’esempio di un mercato che è salito e, come tutti i mercati, non si muove in linea retta ma inizia a scendere. I trader esamineranno i rapporti di Fibonacci per cercare di capire dove potrebbe fermarsi la caduta e in che momento il mercato riprenderà il suo precedente rialzo. Tramite tale analisi, potranno decidere a che punto aprire e chiudere le loro operazione

I livelli di ritracciamento di Fibonacci spesso contrassegnano i punti di inversione del ritracciamento con una precisione sorprendente. I livelli di ritracciamento sono un potente strumento che può essere applicato a tutti i timeframe, inclusi il day trading e gli investimenti a lungo termine. Per tale motivo, l’approccio del trading Fibonacci è così diffuso e può essere un ottimo strumento anche per i neofiti.

Pro e contro della strategia Fibonacci

Anche se i ritracciamenti di Fibonacci si dimostrano molto utili nel trading online, è utile citare rapidamente i pro e gli eventuali contro di tale metodo.

Pro:

Come mezzo per identificare i livelli di supporto e resistenza, i ritracciamenti di Fibonacci possono essere utilizzati per confermare i sospetti di un movimento di mercato.

I livelli di supporto e resistenza possono indicare potenziali tendenze di mercato al rialzo o al ribasso e potrebbero quindi indicare ai trader quando è un buon momento per aprire o chiudere una posizione.

Contro:

I ritracciamenti di Fibonacci richiedono un alto livello di comprensione per essere utilizzati in modo efficace. Il semplice disegno di linee su un grafico dei prezzi alle percentuali di Fibonacci probabilmente non produrrà risultati positivi a meno che i trader non sappiano cosa stanno cercando.

I trader principianti dovrebbero fare attenzione quando usano i ritracciamenti di Fibonacci per essere sicuri che un calo del prezzo di un asset sia un pullback temporaneo, piuttosto che un’inversione più permanente.

Conclusioni

I ritracciamenti di Fibonacci possono essere uno strumento importante per decidere le proprie strategie di trading, perché possono segnalare sia nel daily trading che nel trading a lungo termine i movimenti di mercato aiutando i traders a decidere quando aprire o chiudere un’operazione. E’ naturalmente importante che chi si avvicina a questo metodo, come i tanti utenti avvicinatisi al trading durante i lockdown seguiti alla pandemia, lo studi con scrupolo ed eviti di compiere operazioni avventate prima di averne compreso a pieno il funzionamento.