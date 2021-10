Can Yaman nel video De Cecco per il Pasta Day

Pasta De Cecco e Can Yaman insieme al Banco Alimentare per il Word Pasta Day: il 25 ottobre un like per la solidarietà: la pasta italiana sostiene i più bisognosi

“Faccio un bel piatto di spaghettoni, rigorosamente De Cecco”: così esordisce l’attore e modello Can Yaman nel video De Cecco per il 25 ottobre, la Giornata Mondiale della Pasta, nella cui occasione verrà consegnato al Banco Alimentare un pacco di pasta per ogni like ricevuto sui social.

Proprio per il “World Pasta Day”, De Cecco ha voluto fortemente realizzare un’iniziativa che potesse unire la propria passione per la qualità con un progetto di solidarietà, coinvolgendo Banco Alimentare, la Onlus italiana che si occupa della raccolta di generi alimentari per i più indigenti. Il volto dell’iniziativa è quello di Can Yaman, noto attore turco, testimonial delle recenti campagne pubblicitarie di De Cecco che qui realizza una semplice videoricetta preparando gli Spaghettoni n.414 con un classico sugo all’amatriciana.

Per ogni “like” che la videoricetta riceverà sui propri social, De Cecco donerà a Banco Alimentare una confezione di pasta da 500gr con l’obiettivo ambizioso di arrivare a 500.000 like, pari a 250 tonnellate di pasta, ossia oltre 3 milioni di pasti a disposizione degli enti caritatevoli che assistono i più bisognosi su tutto il territorio nazionale. La vocazione alla qualità di De Cecco, la simpatia di Can, che ha devoluto il suo compenso a favore dell’iniziativa, e la grande esperienza di Banco Alimentare sono i presupposti di un’iniziativa che vuole valorizzare la cultura gastronomica della pasta e la cultura della condivisione solidale, sana, sostenibile e inclusiva.