Wonder Woman ha compiuto 80 anni. Una mostra per celebrare il mito

Sono passati 80 anni dalla nascita di Wonder Woman, l’eroico personaggio femminile dei fumetti, della TV poi, fino ad arrivare al grande schermo. Ripercorriamo la sua storia nella mostra a Palazzo Morando

Wonder Woman ha appena compiuto 80 anni, la celebriamo con una mostra. La prima in Italia totalmente dedicata all’eroina femminile. Nata nel 1941 dalla matita di William Moulton Marston, ha preso poi le sembianze dell’iconica Lynda Carter nella serie Tv, degli anni ’70. Approderà al cinema nel 2017 e nel 2020 sotto le vesti di Gal Galdot. Wonder Woman incarna le migliori abilità fisiche e morali che la mitologia greco-romana ci continua a trasmettere. E’ un modello di ispirazione, per le donne, ma anche per gli uomini.

Alla mostra saranno presenti tavole originali, video installazioni, costumi e props dell’universo cinematografico. L’esposizione ripercorre tutta la storia dell’eroina. Dalla prima copertina di Sensation Comics #1 del 1942. Il personaggio nasce da una ricerca in campo psicologico che William Mounlton intraprese per creare la figura di Wonder Woman. L’eroina, la donna, il mito. Nel dopoguerra, negli anni ’50 e ’60, il character viene adattato ai tempi, privata dei superpoteri nel 1968, e infine resa partecipe di una nuova ondata femminista. Saranno presenti alla mostra anche i contributi che le illustratrici italiane hanno dato nella creazione della Wonder Woman per come la conosciamo oggi.

24ore Cultura – Gruppo 24ore in collaborazione con Warner Bros e DC ha deciso dunque di celebrare l’eroina, in occasione dell’anniversario, con la mostra “WONDER WOMAN. Il mito” nel Palazzo Morando, a Milano, dal 17 novembre 2021 e fino al 20 marzo 2022. Accompagnati dall’hashtag #wondersonoio, il progetto, il primo in Italia, ripercorre la storia di Wonder Woman, dal fumetto al cinema, ed il modo in cui ha influenzato la cultura pop ed anche la moda.

