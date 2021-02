Wonder Woman 1984 arriva in streaming

L’attesa è finita: Wonder Woman 1984 arriva in digitale il 12 febbraio. Il film è realizzato da un soggetto di Jenkins e Johns e basato sui personaggi della DC

L’attesa è finita. ‘Wonder Woman 1984‘, diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot nei panni della supereroina, salta l’uscita al cinema e arriva in esclusiva digitale, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

Nel film, realizzato da un soggetto di Jenkins e Johns e basato sui personaggi della DC, sono protagonisti anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Robin Wright in quello di Antiope e Connie Nielsen in quello di Hippolyta. I produttori del cinecomic Wonder Woman 1984, spiega la Dire (www.dire.it), sono Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones, mentre tra i produttori esecutivi figurano Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller.

Accanto alla regista, dietro le quinte, troviamo diversi membri della troupe del primo ‘Wonder Woman’, tra i quali il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar Aline Bonetto e la costumista premio Oscar Lindy Hemming. Nel cast tecnico anche il montatore candidato all’Oscar Richard Pearson e il compositore premio Oscar Hans Zimmer, che ha curato le musiche. Warner Bros. Pictures presenta una produzione Atlas Entertainment / Stone Quarry.