Previsioni meteo 22 ottobre 2021: piogge al Centro

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 22 ottobre 2021: la perturbazione che ieri ha portato precipitazioni al Nord si sposta sulle regioni centrali

Il penultimo fine settimana di ottobre inizia con condizioni meteo in miglioramento sulle regioni del Nord Italia, raggiunto ieri da una debole perturbazione. Il nucleo instabile nella giornata di oggi si sposterà verso il Centro e il Sud, dove non mancheranno piogge e temporali. Le temperature minime si manterranno stabili mentre le massime saranno in rialzo specie al Sud dove i valori saranno localmente anche superiori ai +25°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani il tempo migliorerà gradualmente sulle regioni centrali mentre le piogge si sposteranno al meridione. Resta incertezza sull’ultima settimana di ottobre, con anticiclone e perturbazioni a contendersi la scena. Al momento lo scenario più probabile vede prevalenza di stabilità ma nelle prossime ore potrebbero non mancare sorprese.

Intanto per oggi, venerdì 22 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino molte nuvole con piogge sparse sulla Pianura Padana, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio netto miglioramento con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi, possibili piogge isolate tra Romagna e Friuli. In serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord-Ovest e maggiore nuvolosità altrove.

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse su tutte le regioni del Centro Italia. Al pomeriggio ancora piogge su Lazio, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sugli stessi settori, molte nubi in transito sul resto del Centro.

Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni del Sud con piogge isolate tra Molise, Campania, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio ancora molta nuvolosità in transito e piogge su Molise, Campania e Sicilia; ampi spazi di sereno sulla Sardegna. In serata residue piogge in Campania, asciutto altrove con nuvolosità variabile.

Temperature minime in calo al Nord e in aumento altrove; massime in generale aumento e stabili o in calo solo in Sardegna.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.