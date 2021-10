Previsioni meteo 21 ottobre 2021: maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 22 ottobre 2021: perturbazione in arrivo sulle regioni del Nord e del Centro Italia dove non mancheranno piogge e locali rovesci

Condizioni meteo più instabili sulle regioni settentrionali e, con il passare delle ore, anche su quelle centrali. La giornata odierna vedrà infatti l’alta pressione ritirarsi gradualmente verso le regioni del Sud dove porterà condizioni meteo per lo più stabili mentre al Centro-Nord sono attese piogge e locali rovesci per l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Le temperature si manterranno stabili o saranno in rialzo specie al Centro-Sud per l’arrivo dello Scirocco.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il fine settimana sarà caratterizzato dal maltempo con la perturbazione che scivolerà verso le aree meridionali della nostra Penisola. A seguire, gli ultimi giorni di ottobre si preannunciano più stabili con una nuova rimonta anticiclonica ma le perturbazioni restano in agguato e serviranno ulteriori conferme.

Intanto per oggi, giovedì 21 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino molte nuvole con piogge sparse, poco nuvoloso sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con ancora molte nubi in transito e precipitazioni sparse, intense sulla Liguria; in serata residue piogge tra Liguria e Friuli, variabilità asciutta altrove.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori con piogge sparse tra Lazio e Toscana, poco nuvoloso su Marche e Abruzzo. Al pomeriggio tempo più asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità sparsa in transito. Peggioramento atteso nella notte.

In Toscana piogge diffuse in mattinata su gran parte della regione, più asciutto sule zone interne; al pomeriggio il tempo migliorerà su gran parte del territorio salvo abbondanti piogge sull’Alta Toscana. Molte nubi in serata su tutti i settori, residue piogge sui settori settentrionali.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli irregolarmente coperti su Molise e Campania, con locali piogge; ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previsti particolari cambiamenti delle condizioni meteo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Peggiora nella notte sulla Sardegna.

In Calabria tempo stabile nel corso della giornata su tutto il territorio con ampi spazi di sereno al mattino e poi anche al pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità sempre con cieli generalmente sereni

Temperature minime stazionarie o in rialzo da Nord a Sud; massime in lieve calo al Nord.

