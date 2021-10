Previsioni meteo 19 ottobre 2021: ottobrata sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 19 ottobre 2021: prosegue la fase di tempo stabile da Nord a Sud con temperature in ulteriore aumento

In corso sull’Italia la tipica “ottobrata” che finora si era fatta attendere, sostituita da un anomalo freddo invernale che ci ha tenuto compagnia la settimana scorsa. In queste ore invece un campo anticiclonico determina sulla nostra Penisola condizioni meteo all’insegna della stabilità. Le temperature massime, dopo il crollo termico continueranno la risalita verso valori in linea con la media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani non avremo variazioni di rilievo con cieli sereni o con innocue velature. Il clima risulterà gradevole nelle ore centrali, mentre sembra confermato il ritorno del maltempo a partire da giovedì quando il cedimento dell’alta pressione permetterà l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica. Attese piogge al Nord e poi anche al Centro.

Intanto per oggi, martedì 19 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile al mattino con cieli velati su tutti i settori; al pomeriggio nuvolosità in aumento specie sui settori Alpini e Prealpini. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa, con ancora molte nubi in transito. Maggiori schiarite attese nella notte.

Al mattino tempo pienamente stabile sulle regioni centrali, con cieli poco nuvolosi su Umbria e Marche. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, con cieli del tutto soleggiati. In serata atteso un transito di nuvolosità medio-alta, ma sempre in un contesto asciutto.

In Toscana sole prevalente al mattino e al pomeriggio su gran parte della regione, nubi sparse sui settori centro- settentrionali. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli poco nuvolosi su tutta la Toscana.

Al Sud e sulle Isole al mattino ampi spazi di sereno su tutti i settori, eccetto isolati piovaschi sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora instabilità sui medesimi settori; altrove cieli sereni o poco nuvolosi. In serata condizioni meteo ancora stabili con residue piogge attese sulla Sicilia.

In Calabria ampie schiarite al mattino su tutti i settori, qualche nube in più nel pomeriggio con locali precipitazioni sulla Sila. In serata il tempo sarà stabile su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni su tutto il territorio.

Temperature minime stabili o in rialzo al settentrione e sulle Isole Maggiori; in calo altrove. Massime in lieve diminuzione al Nord e sulla Sardegna, stazionarie o in aumento sul resto della Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.