Previsioni meteo 11 ottobre 2021: piogge e freddo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 11 ottobre 2021: il maltempo non dà tregua alle regioni adriatiche e al Sud, temperature minime da inverno inoltrato

Maltempo ancora protagonista in Italia. L’Anticiclone è ormai assente praticamente da più di una settimana, con frequenti piogge e temporali che di tanto in tanto sono intervallate da sprazzi di sereno. Nella giornata di oggi le condizioni meteo risulteranno ancora instabili lungo tutto il versante adriatico e su zone interne di Campania, Basilicata e Sicilia. Bel tempo sul resto della Penisola ma con temperature minime invernali: è attesa anche la prima neve sui rilievi appenninici a 1400-1500 metri.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani la pressione comincerà lentamente a diminuire. Mercoledì venti più freddi porteranno anche tempo instabile su Emilia Romagna e regioni Adriatiche centrali, poi anche al Sud, qui con precipitazioni via via più diffuse e intense. A seguire il clima continuerà ad essere piuttosto rigido per il periodo, con assenza di precipitazioni al Nord e al Centro fino al prossimo weekend.

Intanto per oggi, lunedì 11 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli e locali addensamenti al Nord-Est, locali piogge in Romagna. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino molte nuvole con tempo instabile su zone interne e settori adriatici, più asciutto lungo le coste tirreniche. Neve in Appennino sopra i 1300-1500 metri. Al pomeriggio ancora piogge su Marche e Abruzzo e neve in Appennino, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge in Abruzzo, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli irregolarmente nuvolosi e piogge sparse sulle regioni peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi su regioni Peninsulari e Sicilia, più stabile sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse e locali temporali, asciutto sulla Sardegna. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime in calo al Centro-Nord, stazionarie al Sud; massime stazionarie o in lieve aumento su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.