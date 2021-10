Previsioni meteo 7 ottobre 2021: Italia nella morsa del maltempo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 7 ottobre 2021: piogge e temporali sulle regioni Adriatiche e al Sud per il transito di una perturbazione

La prima settimana del mese di ottobre si conclude con condizioni meteo all’insegna dell’instabilità sull’Italia, a causa di una goccia fredda che da alcuni giorni ha portato maltempo al Nord e poi anche al Centro. Nella giornata di oggi avremo un parziale miglioramento al settentrione, mentre sulle regioni Adriatiche centrali e al meridione avremo piogge e temporali con calo delle temperature.

Le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del weekend il tempo migliorerà gradualmente sulle regioni del Nord e su quelle centrali, mentre al Sud avremo ancora instabilità specie su Basilicata e Calabria. Per la prossima settimana regna ancora l’incertezza, con perturbazioni e anticiclone a contendersi la scena.

Intanto per oggi, giovedì 7 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino locali aperture tra Piemonte e Liguria, maggiore nuvolosità sulle restanti regioni con qualche pioggia sulla Romagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli sereni anche sulla Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi tra Romagna e Triveneto.

Giornata di pieno maltempo su parte del Centro: al mattino tempo instabile con piogge e temporali specie sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio ulteriore peggioramento sui medesimi settori, variabilità asciutta tra Toscana e Lazio. In serata ancora piogge sparse su Umbria, Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove.

In Toscana nuvolosità compatta nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio sia sulle coste che sulle zone interne; in serata non si attende nessuna variazione e il tempo si manterrà stabile.

Al mattino tempo instabile su regioni Peninsulari con piogge sparse, ampi spazi di sereno tra Sardegna e Sicilia. Al pomeriggio insistono le piogge sui medesimi settori, locali precipitazioni sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse su tutte le regioni.

In Calabria piogge diffuse al mattino su gran parte del territorio, generalmente più asciutto sulla costa ionica; al pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutta la regione. Instabilità diffusa anche in serata.

Temperature minime e massime in generale calo da Nord a Sud.

