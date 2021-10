Freddie Murphy e Chiara Lee alla Festa del Cinema di Roma

Freddie Murphy e Chiara Lee (ex Father Murphy) alla Festa del Cinema di Roma (Alice nella Città) con il film Sacro Moderno in anteprima il 21 ottobre

Dopo aver concluso il progetto Father Murphy con il celebrato album “Rising” e una lunga e prestigiosa serie di concerti in Italia e all’estero, e firmato la colonna sonora di “L’apprendistato” di Davide Maldi (in concorso nella sezione Cineasti del Presente al Festival di Locarno, vincitore del Gran premio della giuria nella sezione ItalianaDoc al Torino Film Festival e presentato al Doc Fortnight’s del MoMA di New York), freddie Murphy e Chiara Lee continuano il loro cammino artistico firmando la colonna sonora del film “Sacro Moderno”, debutto in lungometraggio per il regista Lorenzo Pallotta.

“Sacro Moderno”, organica commistione tra documentario e finzione, tra tradizione e modernità, ci racconta del giovane Simone, che tra esitazioni e nuove consapevolezze, porta avanti tradizioni e memorie di una piccola comunità montana dell’Abruzzo che lentamente sta scomparendo; in contrasto con il vecchio sacerdote del paese, Filippo, che se ne allontana spiritualmente e mentalmente.

La colonna sonora firmata da freddie Murphy e Chiara Lee si nutre della malinconia e del senso di inesorabilità che ad un primo sguardo sembra pervadere le immagini, alternando momenti di apertura e contemplazione della storia e dei paesaggi.

“Sacro Moderno” sarà presentato in anteprima giovedì 21 ottobre 2021 ore 18.30 nell’Auditorium della Conciliazione nel quadro della Festa del Cinema di Roma, all’interno del programma della XIXesima edizione di Alice nella città.

L’ingresso previsto è di 10 euro, biglietti disponibili QUI.

CREDITS

PAESE: Italia

ANNO: 2021

DURATA / RUNNING TIME: 69′

LINGUA ORIGINALE: Italiano

GENERE: Documentario

REGISTA: Lorenzo Pallotta

SCENEGGIATURA: Lorenzo Pallotta

FOTOGRAFIA: Andrea Benjamin Manenti

MONTAGGIO: Massimo Da Re

CAST: Filippo Lanci, Simone Caruso, Mattia Caruso

MUSICA: freddie Murphy, Chiara Lee

PRODUTTORI: Lorenzo Pallotta, Andrea Gatopoulos, Marco Crispano, Andrea Rosasco, Stefano Chiavarini

SOCIETÀ DI PRODUZIONE: Limbo Film, Il Varco, Peperonitto Media

