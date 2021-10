Previsioni meteo 18 ottobre 2021: fase stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 18 ottobre 2021: inizio di settimana con cieli sereni su tutta la nostra Penisola grazie all’alta pressione

Un campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana si sta estendendo sull’Europa centrale e, nelle prossime ore, anche sull’Italia dove si registrano condizioni meteo all’insegna della stabilità. L’anticiclone nella giornata di oggi garantirà cieli sereni o poco nuvolosi e anche le temperature massime, dopo il crollo termico della settimana scorsa, proseguiranno la risalita verso valori in linea con la media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la cosiddetta “ottobrata” resisterà almeno fino al prossimo fine settimana. Nei prossimi giorni dunque non sono attese variazioni di rilievo con clima asciutto e valori termici gradevoli nelle ore centrali. Correnti più miti e umide potrebbero portare invece piogge al Nord e al Centro nella giornata di venerdì, con possibile maltempo anche nel corso del weekend.

Intanto per oggi, lunedì 18 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Al pomeriggio tempo ancora stabile con cieli del tutto sereni salvo innocui addensamenti al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con qualche addensamento irregolare in transito. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi per addensamenti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali piogge sulla Sicilia orientale, nubi sparse e schiarite altrove con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora fenomeni su bassa Calabria e Sicilia orientale, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in miglioramento ovunque con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime in rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.